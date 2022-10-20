（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）由長榮航空空姐自發拍攝、印製的愛心年曆今年邁入第12年，已捐助新台幣800萬元幫助偏鄉弱勢孩童。2023年的空姐愛心年曆18日公開，負責人林佳楓邀大家繼續接力獻愛心。

空姐愛心年曆發起人林佳楓18日上午率今年及往年曾擔任年曆模特兒的空姐，舉行記者會，介紹2023年的空姐愛心年曆，與以往最大的不同是，不只看空姐美麗的笑容，還同時展現13名藝術家嘔心泣血的作品，有壁畫、油畫、陶藝、書法、紙雕、雕塑、花藝美食、氣球創作等，讓整本年曆很有藝術氣息，讓民眾看年曆時也來一場藝術饗宴。

林佳楓說，11年來空姐愛心年曆募得超過800萬元，並捐給偏鄉弱勢孩童，溫暖了這些孩子的心，今年印製成本提高，售價每本310元，比往年漲20元，希望大家繼續支持，讓愛心接力。

曾妤仙連續2年參與拍攝空姐愛心年曆，今年拍攝時已懷孕3個多月。她說，想到仍延續年曆的愛心，就忍著孕吐不適，拍攝過程的確發生吐完再拍的情形，但很高興能做有意義的事，而且還能跟大師的畫作合影，非常難得。

目前懷孕5個多月的劉沛緹說，今年拍攝年曆時，懷孕快3個月，有一點肚子，但不會特別遮掩，一心只想為偏鄉弱勢孩童做點事。

曾獲世界汽球冠軍的宋俊霖，今年也應邀為空姐愛心年曆模特兒製作氣球比基尼裝，宋俊霖說，他以前參加國際比賽時就製作過氣球比基尼，這次臨場再加些海洋泡泡點綴，增加效果。

吳芷瑜第1次穿氣球比基尼，她說，感覺很新奇，不一樣的體驗，且非常合身，但也有點擔心穿在身上的氣球會破掉。

台灣長榮空姐年曆愛心接力•已捐逾8百萬助弱勢童 今年設計很有藝術氣息