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快訊！普丁將宣布戒嚴令 烏克蘭被佔之四大地區恐面臨全境封鎖

究竟這個戒嚴法具體要怎麼執行，目前除了在當地採取更嚴格的安全措施外，還不清楚這會產生什麼直接影響，不過媒體猜測這項命令除禁止公民出境，更需讓公民從事國防需要的工作，從組織沒收國防需要所需的財產，並控制電話交流等。

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By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/19 21:06
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於俄國佔領烏克蘭四大地區實施「戒嚴令」。（圖/路透社）

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）將於俄國佔領烏克蘭四大地區實施「戒嚴令」。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於台灣時間19日晚間約10點發表演說，預計將於俄國佔領烏克蘭四大地區實施「戒嚴令」（martial law），媒體指出，這項命令除禁止公民出境，更需讓公民從事國防需要的工作，從組織沒收國防需要所需的財產，並控制電話交流等。

根據CNN報導，普丁在俄國佔領的烏克蘭四大地區——赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）將實施戒嚴令，這些地方相當於葡萄牙或約旦大小，約9萬平方公里，等於佔烏克蘭國土15%。

媒體指出，今稍早俄羅斯在赫松地區大規模部署了6萬多人，並聲稱俄羅斯有能力抵禦烏克蘭的反攻。基輔當局及其西方盟友批評，俄方企圖併吞的舉措，是非法的領土掠奪。

CNN報導，普丁在一通電話中指出「在這一方面，讓我來提醒你，俄國正式併吞赫松、盧甘斯克、頓內茨克和札波羅熱之前，戒嚴令就已經生效了。」「現在我們需要在俄羅斯立法的框架內正式確定這一制度。」「因此，我簽署了一項關於在俄羅斯聯邦中這四個地區中實行戒嚴的法令，它將會立即被發送給聯邦委員會。」

俄羅斯聯邦委員會憲法立法委員會主席Andrei Klishas表示，俄羅斯聯邦委員會盡快考慮普丁關於在該地區實施戒嚴令的決定。

路透社報導，究竟這個戒嚴法具體要怎麼執行，目前除了在當地採取更嚴格的安全措施外，還不清楚這會產生什麼直接影響。不過根據《俄新社》報導俄羅斯最新戒嚴法，除了禁止公民出境，經濟、社會和文化設施撤離，並將居民臨時安置到安全區域。引入特殊入出境管制，讓公民從事國防需要的工作，從組織沒收國防需要所需的財產，以及依國家支付其費用的公民。最後是在通信領域引入軍事審查，控制電話交流。

三立新聞網也報導，俄媒指出俄羅斯聯邦議會議員19日紛紛收到簡訊通知，要求議員們下午3點正常議事結束後，5點留下來加班開會。而加班開會的情形鮮少發生，不排除可能會宣布全國戒嚴令，且關閉邊境。

根據中國官媒報導，中國駐烏克蘭大使館19日突然發布《關於為在烏中國公民提供轉移撤離指南和領事服務安排的通知》，意指在烏克蘭中國公民需即時轉移撤離，以保障其安全。
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烏克蘭
俄烏戰爭

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更新時間 : 2022-10-19 22:01 GMT+08:00

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