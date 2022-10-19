FUN大你的玩樂時刻！Airwaves®「酷涼FUN塊」全新嚼感登場！

Airwaves®宣布推出全新無糖口香糖系列---「酷涼FUN塊」，主打勁爆多汁、Q彈爽口的全新口感，目標搶攻年輕Z世代的心佔率，不只好吃、更能有感FUN大每一個玩樂時刻！

外脆內Q越嚼越多汁！「酷涼FUN塊」革命性新嚼感超好玩！

無糖口香糖領導品牌Airwaves®研發推出革命性的全新嚼感–全新系列「酷涼FUN塊」不只有最受歡迎的勁涼口味，外層脆感十足的酷涼脆皮，內層有如軟糖般Q彈有嚼感、越嚼越多汁的獨特口感更讓嚼無糖口香糖成為充滿玩樂趣味的享受，FUN大你所有的感官享樂體驗！

玩樂時刻就是要油門催到底、什麼有趣的都給我來一點！Airwaves®了解現在年輕世代追求能盡情享受屬於自己的玩樂時刻，不管你正在玩什麼，只要搭配嚼「酷涼FUN塊」，一邊享受自己的FUN time，一邊體驗前所未見的革命新嚼感，就能激升玩樂FUN大絕，讓正在進行的娛樂變得更有趣！全新的「酷涼FUN塊」系列一次推出了「冰爽檸檬」與「冰爽薄荷」兩款口味，提供Airwaves®鐵粉與想要嚐鮮的新朋友最棒的口味選擇。

又酷又FUN！品牌大使E.SO瘦子教你怎麼FUN出玩樂大絕招

Airwaves®為了全新的「酷涼FUN塊」系列，特別找來了年輕世代心中的酷FUN代表E.SO瘦子擔任品牌代言人，教大家怎麼有感放大所有的玩樂時刻，就算生活中遇到無趣卡關，都能透過「酷涼FUN塊」一嚼擊退生活中的無聊大魔王！

E.SO瘦子分享自己的玩樂哲學也是1+1大於2：「我自己平常的休閒娛樂是露營、打拳，這種時候搭配吃個口香糖感覺就是又更chill一點！」E.SO瘦子大推他個人最喜歡的「冰爽檸檬」口味，Airwaves®全新「酷涼FUN塊」系列的革命性全新嚼感也徹底擄獲E.SO瘦子的心，被問到最喜歡「酷涼FUN塊」的哪一個部分，他笑著一秒搶答「勁爆多汁！」