人氣動畫「咒術迴戰」要來台灣開展囉！經典場景還原、百件原畫大公開

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）日本人氣動畫「咒術迴戰展」將展開一系列海外特展，預計今年12月30日至明年4月5日期間華山1914文化創意產業園區開展，除了有數百幅原畫、分鏡圖、等身FRP，還有巨型動畫投影及經典場景還原，消息剛曝光已引起台灣粉絲摩拳擦掌！

根據主辦單位聯合數位文創，咒術迴戰展深入剖析角色，透過多款角色設定草圖、概念圖稿與色稿的展出，讓觀眾深入感受主角虎杖悠仁、詛咒之王宿儺、最強咒術師五條悟等經典人物在動畫製作中的細節描繪，再次感受各角色們的獨特魅力。

另外，還有動畫幕後製作公開，將層層分鏡圖稿結合動態影像展示，一窺背後團隊將原作漫畫轉化精緻畫面的製作過程，華麗的戰鬥場面、細膩的人物刻畫，從不同視角再次認識這部擁有獨特世界觀的作品。

展覽當中當然也有最好拍的巨型動畫投影，在展場中，觀眾能看到動畫第一季經典橋段，巨大型投影所打造的沈浸式空間，帶領觀眾進入「咒術迴戰」所創建的奇幻世界，燃起對故事情節的熱血沸騰。

聯合數位文創表示，這次除了日本展出的「虎杖悠仁執行死刑房間」以外，台灣展場更精心策劃台灣限定名場互動區搭配等身FRP，讓到場觀眾彷彿真實踏入「咒術迴戰」。

聯合數位文創也說，這次有獨家限定、限量販售的「咒骸娃娃套票」，售價 590 元。喜歡這個角色的粉絲千萬不要錯過，另外也有「預售單人票」可以購買。早鳥票將於10月20日在udn 售票網開賣，且各通路入手的票種皆可至於展場兌換「主題實體票券」。

圖為日本展場實景照。（圖/聯合數位文創提供）