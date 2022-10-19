Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

人氣動畫「咒術迴戰」要來台灣開展囉！經典場景還原、百件原畫大公開

聯合數位文創表示，這次除了日本展出的「虎杖悠仁執行死刑房間」以外，台灣展場更精心策劃台灣限定名場互動區搭配等身FRP，讓到場觀眾彷彿真實踏入「咒術迴戰」。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/10/19 20:21
日本人氣動畫「咒術迴戰展」巨型動畫投影。（圖/聯合數位文創提供）

日本人氣動畫「咒術迴戰展」巨型動畫投影。（圖/聯合數位文創提供）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）日本人氣動畫「咒術迴戰展」將展開一系列海外特展，預計今年12月30日至明年4月5日期間華山1914文化創意產業園區開展，除了有數百幅原畫、分鏡圖、等身FRP，還有巨型動畫投影及經典場景還原，消息剛曝光已引起台灣粉絲摩拳擦掌！

根據主辦單位聯合數位文創，咒術迴戰展深入剖析角色，透過多款角色設定草圖、概念圖稿與色稿的展出，讓觀眾深入感受主角虎杖悠仁、詛咒之王宿儺、最強咒術師五條悟等經典人物在動畫製作中的細節描繪，再次感受各角色們的獨特魅力。

另外，還有動畫幕後製作公開，將層層分鏡圖稿結合動態影像展示，一窺背後團隊將原作漫畫轉化精緻畫面的製作過程，華麗的戰鬥場面、細膩的人物刻畫，從不同視角再次認識這部擁有獨特世界觀的作品。

展覽當中當然也有最好拍的巨型動畫投影，在展場中，觀眾能看到動畫第一季經典橋段，巨大型投影所打造的沈浸式空間，帶領觀眾進入「咒術迴戰」所創建的奇幻世界，燃起對故事情節的熱血沸騰。

聯合數位文創表示，這次除了日本展出的「虎杖悠仁執行死刑房間」以外，台灣展場更精心策劃台灣限定名場互動區搭配等身FRP，讓到場觀眾彷彿真實踏入「咒術迴戰」。

聯合數位文創也說，這次有獨家限定、限量販售的「咒骸娃娃套票」，售價 590 元。喜歡這個角色的粉絲千萬不要錯過，另外也有「預售單人票」可以購買。早鳥票將於10月20日在udn 售票網開賣，且各通路入手的票種皆可至於展場兌換「主題實體票券」。

人氣動畫「咒術迴戰」要來台灣開展囉！經典場景還原、百件原畫大公開

人氣動畫「咒術迴戰」要來台灣開展囉！經典場景還原、百件原畫大公開

人氣動畫「咒術迴戰」要來台灣開展囉！經典場景還原、百件原畫大公開

圖為日本展場實景照。（圖/聯合數位文創提供）
咒術迴戰
動漫
日本動漫
華山文創園區
聯合數位文創
展覽

相關新聞

動漫迷看過來！「尋找你的動漫臺北」特展9/16開展
動漫迷看過來！「尋找你的動漫臺北」特展9/16開展
2022/09/17 12:28
漂浮石頭！北美館首度合作樹火紀念紙博物館　失去至親反思珍視生命中的理所當然
漂浮石頭！北美館首度合作樹火紀念紙博物館　失去至親反思珍視生命中的理所當然
2022/09/16 18:17
英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出
英國女王逝世！奇美博物館「女王包」被搶光緊急追加　女王首幅全像攝影肖像首度台灣展出
2022/09/12 11:30
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
首次離開英國！南台灣奇美博物館大展《時代的臉孔》斥資3千萬打造　六大展區一覽百年愛情與權力
2022/08/29 10:35
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
江蘇 coser 穿和服被帶走 警咆哮「妳是中國人！」
2022/08/16 15:10

更新時間 : 2022-10-19 20:30 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣前立委黃義交•驚傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲
【更新】台灣前立委黃義交•驚傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用
癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
中共駐英領事館外反習近平、抗議二十大遭毆！打人者身份曝光 英政界呼籲調查
中共駐英領事館外反習近平、抗議二十大遭毆！打人者身份曝光 英政界呼籲調查
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口17日上午搶通
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口17日上午搶通