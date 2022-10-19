Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

台灣半導體產業協會年會落幕 劉德音：努力為台灣半導體在國際取得優勢

TSIA統計數據指出，2021年台灣半導體產業總產值已突破新臺幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值達新臺幣4.88 兆元，較2021年成長19.7%。會上針對媒體提問，劉德音鼓勵社會對產業有信心，說「大家好好發展台灣半導體、大家放心！」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/19 19:55
台積電董事長劉德音親臨台灣半導體產業協會(TSIA)年會致詞。（圖/TSIA提供）

台積電董事長劉德音親臨台灣半導體產業協會(TSIA)年會致詞。（圖/TSIA提供）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣半導體產業協會(TSIA)於今天（19日）舉辦年會，台積電董事長劉德音親臨致詞，他表示過去一年台灣半導體產業締造了「晶圓代工第一、封裝測試第 一、IC 設計第二」的亮麗成績，未來仍會努力幫助台灣在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。

根據TSIA，這次年會主題多圍繞元宇宙，不僅邀請宏達電亞太區總經理黃昭穎，還有Meta(前facebook)副總裁Ofer Shacham，以及鈺創科技董事長盧超群一同參與論壇，而開幕典禮則是由TSIA理事長兼台積電董事長劉德音致詞。

劉德音表示，新冠疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰、以及地緣衝突 情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。不過台灣卻繳出亮眼成績，在此產業鏈中依舊締造了「晶圓代工第一、封裝測試第 一、IC 設計第二」的地位。

TSIA統計數據也指出，2021年台灣半導體產業總產值已突破新臺幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值達新臺幣4.88 兆元，較2021年成長19.7%。會上針對媒體提問，劉德音鼓勵社會對產業有信心，說「大家好好發展台灣半導體、大家放心！」

劉德音也談到美中貿易戰、美國晶片法案及台灣、中國緊張局勢，這些外在影響都對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。他指出，中國政府近年來對其國內半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持其本土業者。美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

劉德音認為，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

劉德音也期許，面對現今半導體產業的挑戰與機會，他會與TSIA的全體會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。

最後，劉德音表示今年年會特別規劃元宇宙主題，邀請科技業界重磅人物說明新科技將如何實現元宇宙願景，以及台灣企業所觀察到的發展趨勢和商機。台積電業務開發資深副總經理張曉強則表示，元宇宙世界會來臨，雖然現在市場還小，不過，未來極具成長潛力，先進半導體技術是基礎。詳細內容請見TSIA新聞稿
台灣半導體產業協會
TSIA
劉德音
台積電
元宇宙
台灣半導體
台灣IC產業
半導體

相關新聞

台海若生變半導體業衝擊全球經濟 布林肯：美國一中政策核心為和平解決分歧
台海若生變半導體業衝擊全球經濟 布林肯：美國一中政策核心為和平解決分歧
2022/10/18 10:45
〈財經主筆室〉台灣近四成年輕人「接近金融文盲」 風險抵抗力退步
〈財經主筆室〉台灣近四成年輕人「接近金融文盲」 風險抵抗力退步
2022/10/17 15:04
拜登雷霆制裁中國半導體 製造商、設備廠不供貨 美籍員工集體辭職
拜登雷霆制裁中國半導體 製造商、設備廠不供貨 美籍員工集體辭職
2022/10/17 12:17
美、英、德、日團隊獲技創新卓越獎 賴清德：歡迎國際團隊立足台灣
美、英、德、日團隊獲技創新卓越獎 賴清德：歡迎國際團隊立足台灣
2022/10/14 17:10
搶佔再生能源、5G商機 台美科技廠商簽7項MOU 王美花赴矽谷爭取半導體300億台幣投資
搶佔再生能源、5G商機 台美科技廠商簽7項MOU 王美花赴矽谷爭取半導體300億台幣投資
2022/10/14 10:36

更新時間 : 2022-10-19 20:29 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣前立委黃義交•驚傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲
【更新】台灣前立委黃義交•驚傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用
癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
中共駐英領事館外反習近平、抗議二十大遭毆！打人者身份曝光 英政界呼籲調查
中共駐英領事館外反習近平、抗議二十大遭毆！打人者身份曝光 英政界呼籲調查
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口17日上午搶通
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口17日上午搶通