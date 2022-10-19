台灣半導體產業協會年會落幕 劉德音：努力為台灣半導體在國際取得優勢

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台灣半導體產業協會(TSIA)於今天（19日）舉辦年會，台積電董事長劉德音親臨致詞，他表示過去一年台灣半導體產業締造了「晶圓代工第一、封裝測試第 一、IC 設計第二」的亮麗成績，未來仍會努力幫助台灣在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。

根據TSIA，這次年會主題多圍繞元宇宙，不僅邀請宏達電亞太區總經理黃昭穎，還有Meta(前facebook)副總裁Ofer Shacham，以及鈺創科技董事長盧超群一同參與論壇，而開幕典禮則是由TSIA理事長兼台積電董事長劉德音致詞。

劉德音表示，新冠疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰、以及地緣衝突 情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。不過台灣卻繳出亮眼成績，在此產業鏈中依舊締造了「晶圓代工第一、封裝測試第 一、IC 設計第二」的地位。

TSIA統計數據也指出，2021年台灣半導體產業總產值已突破新臺幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值達新臺幣4.88 兆元，較2021年成長19.7%。會上針對媒體提問，劉德音鼓勵社會對產業有信心，說「大家好好發展台灣半導體、大家放心！」

劉德音也談到美中貿易戰、美國晶片法案及台灣、中國緊張局勢，這些外在影響都對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。他指出，中國政府近年來對其國內半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業、以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持其本土業者。美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

劉德音認為，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

劉德音也期許，面對現今半導體產業的挑戰與機會，他會與TSIA的全體會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。

最後，劉德音表示今年年會特別規劃元宇宙主題，邀請科技業界重磅人物說明新科技將如何實現元宇宙願景，以及台灣企業所觀察到的發展趨勢和商機。台積電業務開發資深副總經理張曉強則表示，元宇宙世界會來臨，雖然現在市場還小，不過，未來極具成長潛力，先進半導體技術是基礎。詳細內容請見TSIA新聞稿。