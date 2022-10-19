（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本「日中青年交流協會」理事長鈴木英司2016年帶團前往北京訪問卻被當局逮捕，並以「從事間諜活動」罪名下獄６年，日前才刑滿獲釋返日，日本資深媒體人矢板明夫今（17）日表示，盼鈴木將此經歷書寫成冊，「讓大家看清楚中國的現實」。

矢板明夫在臉書貼文分享如今65歲的鈴木返日後受訪的新聞，他指出，年輕時的鈴木畢業於日本法政大學，受到左派思想影響，從年輕時就熱衷於勞工運動，加入當時最大在野黨─日本社會黨，並擔任過黨魁土井多賀子的秘書，在日本政界，有一定的影響力。

矢板表示，玲木自1980年代起，就積極推動日中友好，曾多次訪問中國。他組建了民間的日中友好團體「日中青年交流協會」，並擔任理事長。經常帶領日本年輕人到中國內地的沙漠附近去植樹，並在日本募款，幫助中國貧困地區的青少年求學。為了推動日中友好，做過很多事情。

矢板回憶，他和鈴木先生是在90年代末，在北京認識的。因為兩人對日中關係的看法很不一樣，所以經常辯論。「我在報章雜誌上寫文章批評中國共產黨，他有時會提出不同意見。他的主張基本上和中共官媒差不多，我笑他是中共在日本的代言人，他也不介意。」

矢板提及，玲木於2016年7月被捕。「從北京機場坐計程車到賓館，一下車，就被5個自稱是『北京市安全局』的彪形大漢撲倒在地，從此失去了自由。罪名是『日本間諜』。」

矢板憶起，當時在北京的所有日本記者都異口同聲說「絕對不可能」，因為，大家都知道鈴木是一個堅定的左派在野黨人士，「幾乎天天都在讚揚中國、批評日本。怎麼會是日本間諜呢？」

矢板強調，很難想像，日本政府會雇用他這樣一個日中友好人士去刺探消息。後來聽說，玲木可能是和一些共青團派的幹部走得太近，捲入了中共的權力鬥爭。「他們抓鈴木先生，是為了從其口中套出對某些共青團幹部不利的證詞。」

矢板在貼文中表示，鈴木先生被捕之後，自己曾在日本的很多媒體發表文章，批評中國司法的不透明，希望能夠對他有所幫助。他後來被判了6年徒刑，在中國服刑到期滿才被釋放回國。

矢板也轉述在玲木在接受電視採訪時，再次否定了自己是日本間諜的說法，並控訴說，被捕以後受到了各種折磨，「半年間只見到過一次太陽」，說著悲從中來、老淚縱橫。

矢板感嘆道，看著老友如此「也覺得非常難受」，希望鈴木先生在日本好好休息一段時間，等體力恢復以後，把自己在監獄中的經歷寫出來，「讓大家更加看清楚中國的現實。」

日本友中團體理事長被中國控間諜下獄6年 刑滿返日揭「半年只見過一次太陽」