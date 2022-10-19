《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）《卡通頻道》曾播出知名卡通飛天小女警、膽小狗英雄等，如今卻傳言大量裁員，有關台可能，引發全球網友轉發「《卡通頻道》1992-2022」貼文悼念，不料《卡通頻道》官方發出聲明，澄清「各位！我們還沒死！」並說頻道才歡慶30歲生日而已。

《卡通頻道》（Cartoon Network）不只播出過飛天小女警和膽小狗英雄，更有叔比狗、探險活寶、小孩大聯盟、少年駭客Ben 10等卡通，堪稱經典電視節目，陪伴全球觀眾從小到大的生活，不過其公司華納兄弟動畫公司（Warner Bros. Animation）傳言將裁減多達82位卡通頻道的工作人員，以削減成本，令網友擔憂該頻道是否不久後會走入歷史。

此消息一出，大量網友轉發「《卡通頻道》1992-2022」貼文悼念，更有社群標籤「#RIPCartoonNetwork」在網路上流傳，對此，《卡通頻道》立刻在推特（Twitter）發文澄清倒閉謠言，表示：「各位！我們沒死，我們才剛30歲呢。」

《卡通頻道》也表示「致我們的粉絲：我們不會去任何地方。我們一直都是，也永遠會是您最心愛的、最創新的卡通之家。敬請期待更多即將到來的推出！」同時也發出多則迷因（meme）幽默表示，看到自己在社群媒體上「被過世」，相當傻眼。