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中國小粉紅又崩潰了！IVE成員張員瑛稱鳳凰髮簪為「韓國的美」遭出征

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/19 17:51
南韓女團「IVE」成員張員瑛（圖／截自張員瑛IG @for_everyoung10_）

南韓女團「IVE」成員張員瑛（圖／截自張員瑛IG @for_everyoung10_）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓女團「IVE」成員張員瑛一出道即獲得極高的人氣，年僅18歲的她也是精品品牌miumiu的品牌大使，日前她到法國巴黎時介紹了頭上的「鳳凰」髮簪為「韓國文化」，中國小粉紅的玻璃心又碎了，網友怒嗆「文化竊盜」。

日前張員瑛為了參加時裝周而到了法國巴黎，16日時，Vogue Korea上傳了一段張員瑛在巴黎的花序影片，影片中張員瑛頭上戴著的鳳凰髮簪，是韓國珠寶品牌Naschenka的作品，她在影片中介紹著自己的穿著，並說道，因為自己想在巴黎展示韓國的魅力，所以把簪子帶了過去。

根據韓媒報導，影片公開後，中國網紅18日撰文批評張員瑛，他寫道，張員瑛聲稱鳳凰簪子為韓國風情，雖然韓國也有簪子，但帶有鳳凰圖案的簪子是中國特有的樣式。文章也寫道，雖然韓國文化竊盜是常見的事，但身為公眾人物，這樣的行動讓人難以理解。

對此，韓國人都感到非常不滿，中國先前主張泡菜及韓服是中國文化，就已點燃韓國人滿滿的怒火，韓國網友紛紛一面倒憤怒地表示「中國到底有多羨慕韓國文化，全部都說是自己的」「共產黨跟武漢肺炎才是你們的吧」「真正中國產的只有武漢肺炎吧」「中國的品牌、節目、漫畫、電影才是全都抄襲韓國的」。
南韓
女團
IVE
張員瑛

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更新時間 : 2022-10-19 18:59 GMT+08:00

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