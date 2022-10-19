那些年我們一起吃過的宴客菜 欣葉台菜宴 四十年功夫精彩呈現

隨著邊境解封，旅遊商務活動漸趨頻仍，餐廳也紛紛端出各式亮眼的主題餐會吸客；以道地台味征服不少國內外饕客的欣葉台菜，近期規畫傳統台式宴客菜 -「記憶中的台北味道 - 欣葉台菜宴」，標榜復刻自己的古早味，將數道消失已久的費工手路菜再次搬上桌，以當代的宴席思維納入一道道經典佳餚呈現。除了珍饈美饌與可暢飲的迎賓古早味飲品，現場還安排了有趣懷舊體驗區，包括師傅現場製作，回味台灣傳統甜點的「古早味花生糖潤餅卷」，輸入日期便可回顧新聞，看看更多歷史上當天的「報時光 舊報紙互動機」，以及從食材感受早期貿易中心芳華，大稻埕氣味映像的迷你迪化街南北貨小舖；帶領賓客以一個餐期的時間，體驗昔時熱鬧的台式宴客氣氛，共享記憶中的台北味道。「欣葉台菜宴」目前於10月24日及11月28日各舉辦一場，即日起接受報名，每桌10人席25,000元+10%，另贈欣葉特調祕方「欣葉經典醬油膏」伴手禮一份。

現場活動內容

懷舊體驗區

你記憶中的台北味道是什麼？是南北乾貨交織的香氣，還是午後甜甜的花生糖？從香味穿越復古城景，遇見了1977年出生的欣葉。

古早味花生糖潤餅卷

由師傅駐點現做供應，帶你回到童年快樂的下課後！香香的花生與甜甜的糖粉，有著與放學一樣歡愉的記憶。

迪化街南北貨小舖

大稻埕是早期台灣北部貿易中心，乾貨也是台灣不少宴客菜重要的靈魂。一邊找找看認識多少乾貨，一邊跟著我們從食材感受台菜的用心與人情味。

報時光 舊報紙互動機

穿越舊報紙，發現新鮮事，與聯合新聞網報時光合作的舊報紙互動機，現場賓客只要輸入日期密碼，就可以閱讀歷史上當天的大事，看看第44屆金馬獎是哪位知名導演奪下大獎，看看自己出生那天有什麼大事發生，彷彿搭乘時光機，體驗一場時光之旅！若分享照片到個人FB或IG並 #欣葉台菜宴 #我出生那天的大事，更有機會抽中欣葉私房味伴手禮！

欣葉台菜宴

活動時間：第一場：2022.10.24(一)18:00，第二場：2022.11.28(一)18:00

活動地點：欣葉台菜創始店 (台北市中山區雙城街34-1號)

售價：每桌25,000元+10% 服務費/10位

報名電話：02-2596-3255