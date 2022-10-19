北富銀響應臺中購物節　登錄消費放大5倍抽獎機會

後疫情時期，國內觀光旅遊及消費購物熱已漸回溫，為支持在地疫後 經濟， 台北富邦銀行今（2022）年再度積極響應臺中市政府主辦的臺中購物節。北富 銀在臺中購物節APP及官方網站中設有「富邦專區」， 民眾在專區中的商家消費並登錄發票，消費金額將以5倍計算， 快速累積抽獎券，直接把成為大獎得主的機會提高5倍！今年還加碼 推出「臺中好行專案行程」旅遊優惠，以實質的回饋促進台中在地觀 光與消費。

「臺中購物節」今年邁向第四年，已成為台中指標性的商業盛會， 同時也是當地最接地氣的消費嘉年華。今年「臺中購物節」 暖身活動起跑期間為2022年10月10日至10月25日， 正式活動則預計於2022年10月26日至12月24日登場， 將分別進行抽獎活動。於前述活動期間至台中消費，下載臺中購物節 活動APP並登錄發票，登錄金額累計滿500元即可獲得1組抽獎 號碼，若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額還可以3倍計 算；若到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更可以5倍計算 ，大幅提高抽獎機會，消費登錄累積愈多，抽獎機會愈多。臺中購物 節正式活動期間將天天抽出1,300名現金3,000元、週週抽 12名現金10萬元、月月抽1名現金100萬元大獎， 另外還有產業專屬天天抽及壓軸抽百萬油電車、 購物節壓軸抽好車及精品好宅等，獎項金額總計超過3億元。

值得關注的是，今年購物節「富邦專區」的商店多達700家， 比去(2021)年多出近60家，且合作商店遍及知名大型百貨、3C、量販、 家居、藥妝、五金、餐飲、旅遊、電信等不同類型， 民眾不管食衣住行皆可多加利用，把握機會放大中獎機會。

今年臺中購物節還有一個亮點，為了鼓勵民眾到臺中遊玩與消費， 特別推出「臺中好行專案行程」優惠，於合作旅行社訂購指定6條高 CP值的台中旅遊行程，民眾便可以優惠價格漫遊大臺中知名景點， 也可探索臺中古蹟與現代文化，或是前進武陵、福壽山享受賞楓、 採果樂趣，感受體驗臺中的多樣風貌，遊玩的旅費還可登錄享消費5 倍計算，有機會再抱大獎回家，另以富邦信用卡支付旅費還加碼贈送 臺中百年老店「陳允寶泉太陽餅」乙盒。

為了歡迎更多在地店家一同響應加入購物節的行列，今年北富銀更針 對在地商店加碼推出臺中購物節商戶大禮包，透過台北富邦銀行「 商戶申請登錄平台」填寫申請表單，新申辦LINE Pay之臺中購物節合作店家，於購物節活動期間便可享800元商 戶大禮包，包括新開戶綁定帳戶為撥款帳戶最高享現金回饋200元 、新戶申辦北富銀J卡可享首刷禮最高30%刷卡金回饋(每戶上限 300元)，如再推薦新戶辦J卡，推薦人可再享刷卡金300元回 饋等優惠。

北富銀資深副總周郭傑表示，2021臺中購物節創下登錄消費總金 額破291億元的亮眼成績，其中富邦專區的消費也高達54億元。 今年北富銀再度與臺中市政府經發局攜手合作2022臺中購物節， 希望能以豐富回饋鼓勵民眾支持在地旅遊與消費， 一同促進疫後經濟發展。