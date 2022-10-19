北富銀響應臺中購物節　登錄消費放大5倍抽獎機會

後疫情時期，國內觀光旅遊及消費購物熱已漸回溫，為支持在地疫後經濟，台北富邦銀行今（2022）年再度積極響應臺中市政府主辦的臺中購物節。北富銀在臺中購物節APP及官方網站中設有「富邦專區」，民眾在專區中的商家消費並登錄發票，消費金額將以5倍計算，快速累積抽獎券，直接把成為大獎得主的機會提高5倍！今年還加碼推出「臺中好行專案行程」旅遊優惠，以實質的回饋促進台中在地觀光與消費。
「臺中購物節」今年邁向第四年，已成為台中指標性的商業盛會，同時也是當地最接地氣的消費嘉年華。今年「臺中購物節」暖身活動起跑期間為2022年10月10日至10月25日，正式活動則預計於2022年10月26日至12月24日登場，將分別進行抽獎活動。於前述活動期間至台中消費，下載臺中購物節活動APP並登錄發票，登錄金額累計滿500元即可獲得1組抽獎號碼，若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額還可以3倍計算；若到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更可以5倍計算，大幅提高抽獎機會，消費登錄累積愈多，抽獎機會愈多。臺中購物節正式活動期間將天天抽出1,300名現金3,000元、週週抽12名現金10萬元、月月抽1名現金100萬元大獎，另外還有產業專屬天天抽及壓軸抽百萬油電車、購物節壓軸抽好車及精品好宅等，獎項金額總計超過3億元。
值得關注的是，今年購物節「富邦專區」的商店多達700家，比去(2021)年多出近60家，且合作商店遍及知名大型百貨、3C、量販、家居、藥妝、五金、餐飲、旅遊、電信等不同類型，民眾不管食衣住行皆可多加利用，把握機會放大中獎機會。
今年臺中購物節還有一個亮點，為了鼓勵民眾到臺中遊玩與消費，特別推出「臺中好行專案行程」優惠，於合作旅行社訂購指定6條高CP值的台中旅遊行程，民眾便可以優惠價格漫遊大臺中知名景點，也可探索臺中古蹟與現代文化，或是前進武陵、福壽山享受賞楓、採果樂趣，感受體驗臺中的多樣風貌，遊玩的旅費還可登錄享消費5倍計算，有機會再抱大獎回家，另以富邦信用卡支付旅費還加碼贈送臺中百年老店「陳允寶泉太陽餅」乙盒。
為了歡迎更多在地店家一同響應加入購物節的行列，今年北富銀更針對在地商店加碼推出臺中購物節商戶大禮包，透過台北富邦銀行「商戶申請登錄平台」填寫申請表單，新申辦LINE Pay之臺中購物節合作店家，於購物節活動期間便可享800元商戶大禮包，包括新開戶綁定帳戶為撥款帳戶最高享現金回饋200元、新戶申辦北富銀J卡可享首刷禮最高30%刷卡金回饋(每戶上限300元)，如再推薦新戶辦J卡，推薦人可再享刷卡金300元回饋等優惠。
北富銀資深副總周郭傑表示，2021臺中購物節創下登錄消費總金額破291億元的亮眼成績，其中富邦專區的消費也高達54億元。今年北富銀再度與臺中市政府經發局攜手合作2022臺中購物節，希望能以豐富回饋鼓勵民眾支持在地旅遊與消費，一同促進疫後經濟發展。