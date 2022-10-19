土地銀行積極辦理微型創業鳳凰貸款　協助婦女及弱勢族群完成創業夢想

為推行政府性別平等計畫暨協助婦女、中高齡者及離島居民創業，土地銀行致力協助辦理微型創業鳳凰貸款，該項貸款自2009年開辦以來，即積極配合勞動部以函文、轉發宣導DM、手冊及參與政策說明會等方式辦理推廣事宜，協助順利取得創業資金，解決開創事業資金取得不易的問題，以建構友善之創業環境，承貸期間並多次獲得勞動部之表揚。

微型創業鳳凰貸款適用對象為年滿20至65歲女性、年滿45至65歲中高齡民眾或20至65歲離島居民，且3年內曾參與政府創業研習課程達18小時並經創業諮詢輔導，所營事業員工數未滿5人，且事業登記未超過5年者，均得申請本項貸款。貸款額度最高為新臺幣200萬元，貸款利率目前為1.92％，前2年由勞動部補貼全額利息。

近年面對嚴重特殊傳染性肺炎疫情的影響，土地銀行亦配合勞動部加強辦理「就業保險失業者創業貸款」及「失業中高齡者及高齡者創業貸款」，協助中高齡者、高齡者續留職場，促進世代傳承與交流，並穩定中高齡者、高齡者經濟生活。另為協助中高齡、高齡失業者取得創業貸款，各地營業單位運用「勞動部創業貸款服務聯繫單」將有意願或符合申貸對象之貸款人轉介予勞動部，以加強拓展申貸業務。

土地銀行長期以來積極配合政府辦理創業貸款，亦全力配合辦理各項紓困振興措施，協助受疫情影響之企業及個人度過難關，2021年榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案評比優等銀行」及經濟部中信保融資業務「紓困振興獎」之肯定。土地銀行秉持「取之於社會，用之於社會」之理念，未來將持續朝善盡企業社會責任、支持性別平等政策及永續經營發展的道路邁進。