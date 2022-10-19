新北市長侯友宜百萬獎金激勵　期勉明年U-18世界盃棒球賽臺灣主場拼回金盃

新北市長侯友宜於今(19)日市政會議中， 特別接見穀保家商與鶯歌工商青棒隊組成的U-18中華青棒代表隊 ，對於此次參加U-18世界盃棒球賽奪得亞軍， 每場比賽都全力以赴的精采表現高度讚賞，尤其是在冠亞軍之戰中， 全隊展現出堅持到底不放棄的意志，令人十分感動，特別頒發108 萬獎勵金，期勉全隊再接再勵，明(2023)年在臺灣主場舉辦的 U-18世界盃棒球賽，能有更出色的表現，為臺灣拼下冠軍金盃。

市長侯友宜表示，中華隊連2屆與美國隊在冠軍賽對決，上屆是以2 ：1奪冠，終結美國5連霸美夢，這次對上美國， 一開始打出好彩頭，但沒能拉開距離， 加上比賽後半段被美國隊打者敲出3分全壘打，無緣衛冕， 但中華隊投打好表現有目共睹，亞軍猶榮， 尤其是中華小將外野手穀保家商邱鑫在本屆U18比賽中， 以優異守備和高打擊率，拿下賽事明星球員外野手獎，值得嘉許。 侯市長同時也勉勵每位球員採取自己獨有的配速步調， 讓自己在未來每一個階段和關卡都能成功上壘，努力築夢。

教育局指出，連續2屆U-18世界盃棒球賽， 皆由新北市奪下玉山盃冠軍組訓參賽，2019年便是在冠軍賽以2比1力克美國，拿下睽違9年的U- 18世界冠軍，此屆更送給美國初、複賽唯一的一敗， 可惜冠軍賽時，中華隊屢次留下得點圈殘壘，最終以1：5不敵美國 ，讓出冠軍寶座，但依然要給奮戰不懈小將們掌聲， 讚揚他們的精彩好球極佳表現。頒獎典禮中主辦單位WBSC（ 國際棒壘球總會）也宣布，下屆2023年U-18世界盃棒球賽將 在臺灣舉辦，期待新北健兒再創佳績，成功奪冠。

穀保家商周宗志總教練總結此次球員們表現， 高度肯定子弟兵投打技術不輸任何國家選手，細節到位， 抗壓性強韌。從初期集訓時，教練團評估投打可能有落差， 到一路打到冠軍戰，所展現的團結向心力和旺盛求勝心令人激賞。 而獲總教練高度評價， 目前高二的明日之星球員鶯歌工商林鉑濬也說，把握每次的上場， 全力以赴，相信自己一定可以的， 很感謝隊友團隊合作和教練們指導與肯定， 能為國家爭光覺得很驕傲。

教育局長張明文表示，這群新北市新生代的青棒好手， 個個表現亮眼，相信假以時日必能更上一層， 也很有機會能成為國家代表隊的一員， 甚至在未來的職棒舞臺上繼續發光發熱，獨當一面； 高中職階段是球員們邁向高強度棒球競賽的重要時刻， 除了球技逐漸展現成熟穩健之外， 更強調的是選手心理素質與運動品格的養成， 期勉選手們牢記棒球比賽中學習最重要的一件事─團結合作， 全力以赴、永不放棄的精神。

照片來源：新北市教育局提供