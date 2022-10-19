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又有品牌「辱華」！李寧出新裝 中國網友崩潰痛罵「日本二戰軍服」

李寧被中國網友指控「辱華」並非首次。過去「李寧台灣」就曾在Facebook專頁發表「歡慶雙十」貼文，透過打折等優惠方式來慶祝台灣雙十節，被中國網友出征留言大罵「到底要國哪一國的國慶？」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/19 17:25
李寧日前於「2022逐夢行機場大秀」發布新款服裝（左），被中國網友點名像「日本二戰軍服」（右）。（圖/截圖自社群媒體；台灣英文新聞後製）

李寧日前於「2022逐夢行機場大秀」發布新款服裝（左），被中國網友點名像「日本二戰軍服」（右）。（圖/截圖自社群媒體；台灣英文新聞後製）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國潮流服裝品牌李寧日前舉行新品發布會，其中一系列軍綠色服裝被中國網友點名像「日本二戰軍服」，反日敏感情緒立刻被挑起，怒斥李寧「吃中國飯，砸中國碗」，其股價17日重挫13.6%。

綜合媒體報導，李寧日前於「2022逐夢行機場大秀」發布新款服裝，當中一系列大衣、帽子以軍綠色為基底色，且帽子兩邊有覆蓋耳朵的布料，被中國網友認定是第二次世界大戰「侵華日軍」的服裝，尤其是像當年日軍戴的「屁簾帽」，有網民更指出，李寧集團聯席行政總裁及執行董事錢煒是日籍華人，質疑是不是因為這位日籍華人執行長的關係，李寧才推出這樣的服飾設計。

中國網友不滿李寧此次新設計「辱華」，怒嗆「吃中國的飯，砸中國的碗」，李寧17日股價一度重挫13.6％，後來跌幅收窄終場收跌4.3％。還有網友痛罵「把李寧當成國貨，卻被李寧當成傻子耍。」、「水（指操作愛國精神）能載舟亦能覆舟，不要挑戰愛國底線」。

李寧今（19日）發表官方聲明致歉，強調本次產品以「飛行」為主題，從飛行員裝備汲取靈感。李寧電商總經理也發文澄清，說新品服裝設計的造型是源自中國笠型盔，更說「我們的消費者，對於中國文化的沈澱，教育知識的傳承還是少了。同時我們更該自省，如何在正確引導消費者的過程中，避免更多的誤讀。」據悉，李寧的股價截至19日下午1點19分仍跌4.77%，股價低至53.9港元。

不過李寧過去也曾被中國網友指責過類似的事件，過去「李寧台灣」就曾在Facebook專頁發表「歡慶雙十」貼文，透過打折等優惠方式來慶祝台灣雙十節，被中國網友出征留言大罵「到底要國哪一國的國慶？」
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二戰

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