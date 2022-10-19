中華電信「hiBox企業郵件」提供線上申辦服務　

防疫期間免出門線上申辦最安心，共同落實無紙化，為環境盡心力， 中華電信「hiBox企業郵件」即日起提供線上申辦服務， 讓大家在申辦時能更有效率、更安全也更環保。 在中華電信網路門市，企業客戶以工商憑證、 個人客戶使用自然人憑證，即可線上申辦「hiBox企業郵件」 服務，無紙化作業省去郵寄紙本申請書的時間， 在2個工作天內即可完成申辦程序。

於疫情時代之下，遠距辦公為新工作型態，中華電信「 hiBox企業郵件」服務，能夠整合電子郵件、 傳真與簡訊在單一訊息溝通平台，企業透過穩定、 安全且充足的頻寬，加上高規格的中華電信IDC機房， 並採用領先業界的思科-進階防護軟體應用(Advanced Malware Protection, AMP)以及Cloudmark Email Messaging Security兩大防堵垃圾郵件與病毒移除技術， 透過20種以上的反垃圾郵件技術，擁有高達99% 的垃圾郵件捕獲率，提供最完整的過濾技術與最完善的防禦。此外， hiBox企業郵件更推出DKIM(DomainKeys Identified Mail)域名密鑰識別郵件認證機制， 透過在郵件中加入DKIM簽章機制， 簽章可透過收件主機進行有無盜用、竄改等驗證， 全面提昇企業及個人對外發送郵件的可靠性與信賴度。 即日起至2022年12月31日前使用專屬網域名稱並由hiBo x企業郵件進行DNS代管之客戶即可搶先申請試用。

電子郵件已在我們的生活中扮演著不可或缺的角色， 中華電信統計hiBox企業郵件服務申辦量自疫情以來增加6. 4%，隨著郵件病毒、APT社交攻擊手法日新月異又更加頻繁， 我們持續提供更優質的企業郵件服務，降低企業營運成本， 讓企業享有最專業及穩定的郵件溝通。

享受品質穩定及安全的郵件服務，首選中華電信！ 平均每個帳號每月最低只要56元(採年繳計費)， 即可享有品質穩定及安全的郵件服務。 更多訊息歡迎洽詢24小時企業客戶服務專線：0800-080- 365，或詳閱官網：https://w3.hibox. hinet.net/