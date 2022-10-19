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美國波士頓大學研發出「致死率8成」新冠病毒？研究團隊駁斥媒體斷章取義

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/19 17:35
波士頓大學發表<a href="https://www.bu.edu/articles/2022/neidl-researchers-refute-uk-article-about-covid-strain/" target="_blank">聲明</a>指控每日郵報，批評其有誤導、斷章取義之嫌 。（圖／pixabay）

波士頓大學發表聲明指控每日郵報，批評其有誤導、斷章取義之嫌 。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）新冠疫情蔓延近3年，當病毒仍不斷變異之際，現在竟傳出美國波士頓大學還研發出一種致死率達8成的新的COVID病毒株，據傳該具爭議性的研究還未經授權，引來業界抨擊簡直是「玩火」！

根據《每日郵報》獨家報導，一位美國衛生官員證實，波士頓大學的研究團隊從Omicron病毒中提取出刺突蛋白，並結合最早出現在中國武漢的原始病毒株，開發出一種全新的混和型Covid病毒，並將病毒注射在實驗室的白老鼠身上，雖然白老鼠染疫後多半屬輕症，但致死率高達8成。

報導中還指出，該具爭議性的研究未經授權，直言美國須對病原體相關研究進行更大的監督。

消息一傳出立刻引來科學家界排山倒海的抨擊，批評波士頓大學的作法形同「玩火」，並指責他們進行「增加功能」的研究。

面對外界批評，波士頓大學發表聲明指控每日郵報，批評其有誤導、斷章取義之嫌，為了聳動新聞而扭曲研究目的，並重申實驗室並沒有增強病毒株毒性，這項研究已獲得美國生物安全委員會（IBC）與波士頓公衛委員會的審查、許可。

研究團隊說，我們花費了大量時間、金錢培訓專業人員，以及建設實驗室和加強周圍的安全防護，以確保任何病毒都不會從實驗室裡外洩出去。

另外，校方也澄清，這項研究並非故意研發全新變異株，純粹想釐清Omicron與原始病毒株間的關聯，以及為何染疫後患者會出現無症狀、輕、重症等不同病況。

美國波士頓大學研發出「致死率8成」新冠病毒？校方駁斥媒體斷章取義
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