（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本在2019年防衛白皮書，已將中國列為頭等威脅，眼看台海緊張情勢不減，接下來的五年內，日本計劃大舉擴軍，程度乃是二戰以來之最。

路透引述日方官員與安全專家說法，日本對中國軍事快速現代化、威嚇力道與日俱增，感到不安，俄烏戰爭更加深了其焦慮情緒，國內反對擴張軍備的聲浪已有所減弱。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）去年大膽預測，中國恐於2027年之前武力犯台。倘若兩岸不免一戰，日本不可能置身事外。中共拿下台灣，將危及日本石油與製造業原料所經的主要航道，日方也將眼睜睜看著中國海軍以台灣為基地，恣意進出西太平洋。官員透露，政府各派意見雖有出入，但方向是一致的－2027年將是關鍵的一年。

路透分析指，在微妙的日中外交經濟關係羈絆下，日方不可能堂而皇之協防台灣，但與台灣距離最近僅150公里的日本，很可能被捲入台海戰爭，對上國防預算四倍有餘的中國，是場硬仗。

日方官員表示，一旦爆發台海衝突，中國可能占領鄰近台灣的日本島嶼，建立防空系統反制外來攻擊。今年8月，中共就曾發射飛彈，落入距這些日本島嶼不到160公里的水域，作為美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的報復。日本軍事基地、機場、港口等後勤設施，也可能成為中國飛彈潛在目標，畢竟這些地點很可能作為美軍集結據點。

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NHK本月公布的民調顯示，1,247名日人中，55%支持增加國防預算，29%反對。支持擴軍的民眾中，61%認為應該透過撙節公共支出，挪作軍用。

執政自民黨已決定五年內軍費倍增，達10兆日圓（新台幣2.1兆元）之譜。新增的支出將用於籌獲與改良長程飛彈，包括反艦飛彈、空對地飛彈等，可打擊中國、北韓的戰艦與陸地目標。其他大型軍備計畫還包括自2030年起部署新式戰機，如與英國合力研發的風暴（Tempest）匿蹤戰機。至於美國軍火商如洛克希德馬丁（Lockheed）、波音（Boeing）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman），也料將受惠。

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日相岸田文雄將於12月公布國防預算細節與新的防衛策略，料將賦予日本更重要的區域防衛角色，俾能與駐日美軍協同作戰。

台海戰雲密布 防中國奪島 日本擬五年內大舉擴軍因應