（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）惡名昭彰的緬甸仰光永盛監獄（Insein Prison）今（19）日上午發生爆炸事件，兩枚包裹炸彈在監獄入口處爆炸，造成三名監獄工作人員及五名訪客死亡，至少10人受傷。

BBC報導，當日兩枚炸彈是在眷的收發室爆炸的，三名監獄工作人員及訪客因此喪生，至少10人受傷。目前有大量軍隊駐紮在這個位於前首都郊區的監獄，沒有任何組織出面承認策畫此案。

建造於英國殖民時期、有百年歷史的永盛監獄是緬甸最大的監獄，半世紀以來的軍事獨裁統治下，酷刑及非人待遇從未間斷，該地條件惡劣，超額關押近萬名人犯，其中許多為政治犯，也不乏外國人士，包括英國前駐緬甸大使鮑曼（Vicky Bowman）、拍攝反政變抗議的日本記者久保田徹（Toru Kubota）、澳洲經濟學家杜內爾（Sean Turnell）等人。

緬甸目前由軍政府執掌，該政權在去（2021）年的暴力政變中推翻了翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府，翁山面臨18項罪名的指控，總刑期可達190年；The irrawaddy14日報導指出，翁山蘇姬的經濟顧問杜內爾自他處被轉移到永盛監獄。

軍政府於緬甸大部分地區面臨激烈反抗，民族團結政府（NUG）所成立的軍事組織人民保衛軍（PDF）更是打活躍的游擊戰線。觀察家指出，今年緬甸境內的殊死戰鬥與鬥爭程度已表明了該國處於一場內戰之中。

緬甸萬惡永盛監獄傳爆炸案 至少8死10傷