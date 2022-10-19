台灣裕隆執行長嚴陳莉蓮出席鴻海科技日　蔣尚義離開中芯後首現身: 不會再回中國了

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）裕隆集團執行長嚴陳莉蓮昨(18日) 出席鴻海科技日，為20日納智捷品牌日暖身。18日鴻海展出的model B、model C量產版是由裕隆與鴻海合資成立鴻華先進共同合作開發，model C也是納智捷品牌新起點的首款百萬電動車。

鴻海在科技日展示新款電動皮卡Model V與新款跨界休旅Model B，以及量產版Model C，嚴陳莉蓮以策略夥伴身分出席，見證與鴻海集團合作創新的成果，也為20日納智捷品牌新起點發表會暖身，屆時將展出多輛純電產品外，也正式宣布LUXGEN重新再出發，搶先部署純電世代。

Model C掛上LUXGEN嶄新品牌識別的n⁷，是納智捷首款百萬電動車，日前第一波預接單兩天即創下突破1.5萬筆的好成績。納智捷也在鴻海科技日當天，限時啟動第二波接單。

納智捷預告，考量原物料成本高漲，後續將依全球原物料成本波動，動態調整價格。此波限量預購預料將是能以百萬元內的優惠價格入主n⁷的最後機會。

18日鴻海科技日登場，台積電前共同營運長蔣尚義也受邀出席鴻海研究院HIT前瞻技術論壇，參觀鴻海在第三代半導體以及鴻海研究院在低軌衛星通訊技術的布局成果。

蔣尚義檔案照片（中央社）

蔣尚義曾兩度進出中國晶圓代工廠中芯國際，他在今年3月接受美國「電腦歷史博物館」（CHM）口述歷史訪談，表示加入中芯是個錯誤決定，也是一生中做過愚蠢的事情之一；18日是他離開中芯後，首次公開露面。

蔣尚義中午參觀鴻海科技日4樓展區，聽取現場工作人員解說第三代半導體碳化矽（SiC）功率元件模組的技術成果；他也到7樓鴻海研究院HIT前瞻技術發表會現場，進一步了解鴻海研究院在低軌衛星通訊技術應用的成果。

下午鴻海研究院HIT前瞻技術發表會登場，現場展示半導體所、新世代通訊所、量子計算所、人工智慧所、資通安全所、以及離子阱實驗室，在異質整合與奈米光學技術、低軌衛星通訊、量子模擬應用開發、生成式人工智慧技術、電動車資安驗證平台、以及離子阱核心開發技術等成果。

鴻海研究院積極布局低軌衛星通訊，預估明年與合作夥伴首發單顆低軌衛星，看好未來新世代通訊在車聯網應用。

18日鴻海研究院首次展示低軌衛星通訊樣品，現場技術研究員指出，這款樣品重約12公斤，外型「像背包一樣」，可用火箭搭載，在離地面550公里上空的低軌道運行，每天可繞地球約15圈。

中央社引述技術研究員透露，鴻海研究院將在明年(2023年) 與合作夥伴首發單顆低軌衛星，其他更多細節將在適當時間對外公布。

技術研究員指出，鴻海研究院看好B5G（Beyond 5G）新世代通訊技術應用，包括V2V/V2X車聯網領域。

關於18日鴻海科技日展出的低軌衛星，鴻海研究院表示，這顆低軌衛星由鴻海研究院新世代通訊所與國立中央大學、創未來科技及國際廠商共同合作，並在太空中心的支持下，將成為台灣業界第一顆實驗低軌通訊衛星。

此外，鴻海研究院指出，這顆低軌衛星結合大型相位陣列天線波束傳送，及上行下行資料傳輸的全雙工通訊設計，支援ku/ka多頻段通訊與多模組寬頻通訊系統，將可應用於多種通訊需求場景，展現研究院次系統設計與軟硬體垂直整合能力。18日出席貴賓還有聯電榮譽副董事長宣明智等人，也包括多名投資法人，以及預購Model C的車主、還有鴻海在電動車領域的技術合作夥伴。

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