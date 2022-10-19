醜聞風波過後的首部電視劇？金宣虎傳將接演浪漫史劇「亥時蜃樓」

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）去年演出南韓tvN電視劇「海岸村恰恰恰」爆紅後的金宣虎，在私生活醜聞爆發後，消失了近一年，直到今年7月以舞台劇演員身分回歸，12月也將舉辦粉絲見面會，今（19）日則傳出將回歸電視劇。

金宣虎在去年10月，遭前女友出面指控被迫墮胎，當時金宣虎表示，不想與曾經心愛的人在全國人民面前吵架，因此當時未多作解釋，僅是道了歉後便消失於螢光幕前。

今（19）日，根據南韓電視台JTBC報導，金宣虎將以歷史浪漫劇「亥時蜃樓」回歸。根據報導，「亥時蜃樓」故事背景為世宗大王時期，一位喜愛星星的天才科學家王世子和能預見未來的神祕女子之間的故事，金宣虎接到的角色便是霸氣的科學家王世子。該劇將由尹梨修擔綱編劇，他的作品包括了熱門電視劇「雲畫的月光」。

金宣虎在2018年時就曾挑戰過古裝劇「百日的郎君」，當時他以紮實的演技吸引了不少粉絲。

對此出演消息，金宣虎的經紀公司則是表示已收到邀請，正在積極討論是否演出，不過許多粉絲聽到此消息都表示非常興奮，希望能再次看見他出現在電視螢幕上。

事實上，金宣虎復出後的第一個作品為話劇「Touching The Void」，當時金宣虎演出的場次門票一開賣即秒殺，在話劇的新聞發布會中甚至留下了眼淚，並說道，很抱歉因為不好的消息讓很多粉絲擔心，他在事發後反省了許多不足之處，會努力成為越來越好的人。