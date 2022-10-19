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10/19台灣本土+44,601／死亡+42　即日起開放高端人補打三劑疫苗　恐成6劑戰士

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/19 14:40
指揮中心宣布，即日起已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

指揮中心宣布，即日起已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增44,628例COVID-19確定病例，分別為44,601例本土個案及27例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。針對高端接種者入境日本須自費PCR的爭議，指揮中心提供解套方案，即日起已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可補打我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

指揮中心表示，今日新增之44,601例本土病例，為20,411例男性、24,177例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,590例)，臺中市(5,867例)，高雄市(5,142例)，桃園市(4,545例)，臺北市(4,315例)，臺南市(3,742例)。

指揮中心指出，今日新增41例本土病例及1例境外移入死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月3日至10月16日，死亡日期介於8月3日至10月16日。

10/19台灣本土+44,601／死亡+42　即日起開放高端人補打三劑疫苗　恐成6劑戰士10/19台灣本土+44,601／死亡+42　即日起開放高端人補打三劑疫苗　恐成6劑戰士

指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為20例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南及新加坡(各1例)移入，另25例感染國家調查中。入境日期介於今年9月20日至10月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,302,188例確診，分別為35,856例境外移入、7,266,278例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,036例COVID-19死亡病例，其中12,020例本土，另16例為境外移入。

即日起提供接種高端疫苗有出國需求的民眾　可接種1-3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗

打高端疫苗的民眾赴日本須自費PCR的爭議延燒，指揮中心今日宣布提供解套方案，自即日起，提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

指揮中心指揮官王必勝表示，依照入境國家的規定，欲出國的高端接種者在出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，可接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

至於接種劑次與間隔，接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

指揮中心另提醒，民眾接種後可至「數位新冠病毒健康證明申請系統」(https://dvc.mohw.gov.tw/)下載疫苗接種之數位證明(建議於完成接種後2天以上申請)，供入境他國查驗使用。

日本11日開放免簽自由行，但須打滿3劑國際認證疫苗方可入境，換言之，已接種3劑高端疫苗的民眾得再加打3劑國際認證疫苗，將成為「6劑戰士」，是否有健康上的疑慮？對此，王必勝強調，當初處理入境美國作法時已開放補打，也有經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員討論決議的，現在只是把適用範圍擴大。但他提醒，民眾補打時一定要按照建議的疫苗接種間隔。

10/19台灣本土+44,601／死亡+42　即日起開放高端人補打三劑疫苗
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