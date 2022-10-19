布林肯稱中國加快統一 五角大廈不同調：持續威嚇潛在軍事行動

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中共總書記習近平日前在中共二十大政治報告上宣告不會放棄武力攻台，美國國務卿布林肯解讀為中共加快統一時表，美國國防部發言人賴德於美東時間18日回應表示，美方將著重繼續威嚇威嚇潛在軍事行動，避免局勢惡化至此。

中共二十大於16日在北京登場，習近平宣讀的二十大報告中，對台灣議題軟硬兼施，一面訴諸情感稱和平統一，一邊重申不承諾放棄武力手段，保留採取一切必要措施的選項。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日於史丹佛大學（Stanford University）談及台灣議題，表示中國決心縮短統一時間表，為達目的不惜採武力手段，是破壞台海現狀及造成緊張的原因，台灣半導體產出若因此中斷，全球將出現經濟危機，故維護台灣與台海和平穩定，對美國及世界各國相當重要。

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國務卿、軍方看待中國對台行動不同調

布林肯最新的說法，與美國軍方進來的論調有所出入。五角大廈先前主張，預估中國不會在未來2年試圖軍事奪取台灣，即便在裴洛西訪台後，中國大動作軍演及發射飛彈，國防部次長卡爾（Colin Kahl）8月上旬受訪仍表示，軍方對此評估並未有所變化；中央社也指出，卡爾9月初在一場國防論壇'仍維持論調，表示並未看到習近平已決議侵台，不認為中國加快對台進程。

關於布林肯的表態，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）18日被問及時不願五角大廈的評估是否有所轉變做出回應，也不推測中國行動的可能時間表。賴德僅指出，美國持續將中國視為步步進逼的威脅，也認為需要與區域和全球盟友及夥伴密切合作，維護自由開放印太區域。

美方仍重「威嚇」中國潛在行動

賴德他強調，從戰略角度來看，美方焦點是維護整個區域穩定與安全。美方對中國和台灣的政策不變，仍堅守一中政策，重點將持續放在威嚇潛在的軍事行動上，他並呼籲台海雙方和平解決問題。

對於習近平不放棄使用武力的說法，賴德也指出，這類言論、脅迫、行動，對於維護區域和平穩定無濟於事，美方會持續密切關注，但現在的重點是與盟友及夥伴合作進行威嚇，避免局勢發展到如此田地。

布林肯稱中國加快統一 五角大廈：持續威嚇潛在軍事行動