Art Taipei 亮點！展位歷屆之最逛到鐵腿　首推Podcast打造錄音室邀藝術家現場開聊

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2022 Art Taipei將於於10月21日台北世貿一館登場，編輯幫大家選了一些精彩當代藝術展品，並整理出今年亮點，一起來看看吧！有興趣的讀者也歡迎到臉書留言交流喔！

展位歷屆之最



(圖/Art Taipei Facebook)

請做好逛到鐵腿的打算！今年集結138家展商，包含89家台灣畫廊、38家海外畫廊，跨越8個國家地區，是ART TAIPEI在疫情以來展出展商最多的一次，成為歷史上最大的展位面積。

館際聯盟



台北市立美術館將3樓迴廊打造成名為「崎」的裝置空間。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

首次集結全台最多共計22家美術館共同合作，包含臺北市立美術館、台北當代藝術館、忠泰美術館等，透過在地美術館際平台相互宣傳展覽與年度票券互惠。今年共有10家美術館與ART TAIPEI合作票券優惠方案；館際聯盟的合作也同時舉辦6場展前線上講座，透過線上與線下的方式一起宣傳展會。

新人推薦特區15周年



德鴻畫廊X陳昱榮。(圖/Art Taipei Facebook)

由文化部主辦，與畫廊協會的合作從2008年開始，至今已邁入第15屆，培育了120位青年藝術創作者，今年由謝佩霓策展。

漢雅軒X蔡世強



(圖/Art Taipei Facebook)

葉世強的作品保有水墨文人畫的特質，他擅長處理留白與畫中物件間的關係，從中可見的是他選擇不入世的思維。葉世強總是持續不懈的創作，以畫中純淨的空間與精神，來表達內心的空靈和純粹。葉世強的藝術實踐，對於當代藝術創作者而言相當具參照價值。

展位：D04

Blue Rider X 珍娜華生



(圖/畫廊提供)

Janna Watson目前創作及居住加拿大，擁有安大略藝術與設計學院的繪畫榮譽學位。受到古典構圖及現代主義幾何的影響，她的作品優雅卻充滿力量，以離散卻又無法分割的色塊組合成束的色彩。

展位：E02

丁丁藝術空間



(圖/Art Taipei Facebook)

巴西藝術家盧卡斯‧拉門哈（Lucas LAMENHA）反映現代世界資訊過剩，他的筆觸的獨特性和特殊的印記風格，將「塗鴉藝術」帶入未知領域。

展位：G05

YOD Gallery X 橋本



(圖/Art Taipei Facebook)

橋本ユタカ（Yutaka Hashimoto）的創作融合街頭藝術的特色，作品中隱喻了有關現今社會資訊氾濫的狀態，這些資訊帶來的大量的文字和視覺影像影響了我們區分和區別他人和自己的方式。

展位：G02

田奈藝術X伊果多布羅沃斯基



(圖/Art Taipei Facebook)

透過對社會議題和人道主義不斷的關注與付諸行動，使用金屬媒材及鏡面處理，於金屬表面上雕刻，同時利用複合媒材創作立體結晶。曾經的悲傷與苦難昇華為美麗的結晶體，如同太陽閃閃發亮。作品不再只是哀痛，而是擁有強烈的希望與力量。

展位：C03

異雲書屋X郝世明



(圖/Art Taipei Facebook)

郝世明1977年出生於山東菏澤，擅長自傳統水墨畫中抽取最純粹的元素「線條」再加以轉化，將文字筆劃拆散為「綿線」並交織重構，今年Art Taipei分別以《心經》、蘇東坡《赤壁懷古》、陶潛《桃花源記》及劉禹錫《陋室銘》為題材，再創「大觀」系列出彩新作。

展位：C08

張子隆雕塑



(圖/Art Taipei Facebook)

張子隆1947年出生於淡水，畢業於日本私立多摩美術大學雕塑碩士，2016年雕塑《媚》採用台灣本地出產的砂岩，雕刻出女性躺臥軀體，「當我在敲擊石頭時，會感受到一種強烈的征服感！」

藝術家將與師大教授白適銘於23日中午1時至3時對談。

加密藝術專區



(圖/Art Taipei Facebook)

與亞洲知名的NFT平台akaSwap合作，邀請策展人羅禾淋，於特展中思考如何看與怎麼看當今的數位藝術作品與新型態交易所形成的生態系統，與akaSwap聯名推出「ART TAIPEI 2022｜VIP NFT」，兌換期限延至10月19日晚間，最晚將於20 日上午11:00前空投至Kukai錢包。

參展藝術家包含何理互動、林經堯、霍剛等；參展畫廊包含采泥藝術、阿波羅畫廊、朝代畫廊等。

線上體驗專區：https://art-taipei.akaswap.com/

藝術聲鮮Podcast

首開先例與「聲鮮時采」引進Podcast專區「藝術聲鮮 ART TAIPEI Live Talk」，在ART TAIPEI現場打造直播錄音間，主打不間斷聊藝術，首集由畫協理事長張逸羣上陣，意外衝上排行榜前三名，將於展期間邀請藝術家及民眾開聊。

收聽連結：https://reurl.cc/aGWZ5Q

Art Taipei 2022

貴賓預展

2022年10月20日(四) 15:00-21:00

2022年10月21日(五) 11:00-14:00

公眾展覽日期

2022年10月21日(五) 14:00-19:00

2022年10月22日(六) 11:00-19:00

2022年10月23日(日) 11:00-19:00

2022年10月24日(ㄧ) 11:00-18:00

地點：台北世界貿易中心-展演一館

官網：https://2022.art-taipei.com/taipei/tw/

臉書：https://www.facebook.com/ArtTaipei