反制共軍鎖台登陸威脅　澎防部「鎮疆操演」展現火力

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）因應共軍威脅，澎防部今天（19日) 淩晨執行每月例行「鎮疆操演」實彈射擊，即使天候不佳，國軍仍依序射擊各型火砲，最後由M60A3戰車實施灘岸戰鬥，震撼力十足，展現強大火力。

為驗證部隊實戰化訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部今天凌晨執行「鎮疆操演」，因天候不佳，取消設置海上靶位。這次操演以中共鎖台軍演後，其部隊已集結並朝防區進發跡象，澎防部因而派出戰車、裝甲車，以各式火砲與精準彈藥殲滅海上敵軍。

演練首先由105及155榴砲、81及120迫擊砲依時序射擊照明彈，同時50及M249機槍配合實施對空射擊；緊接著由105及155榴砲於集火帶殲敵後，立即變換陣地，以火力支援前線作戰。

最後由M60A3戰車、CM21裝甲車實施灘岸戰鬥，集火對海射擊，展現強大火力，各項武器相輔相成，全程透過實戰化演練，充分發揮高效能聯合打擊能力，展現防區堅實戰力。

中央社引述澎防部裝甲騎兵營營長蕭又升受訪表示，「鎮疆操演」是每個月例行性的實彈射擊訓練，也是駐地訓練的成效驗收，相關想定設計是依據作戰進程設定，並配合部隊實戰化訓練，進行實彈射擊。

近期外離島屢遭無人機襲擾，蕭又升表示，因應各種無人機侵擾狀況，是依據國軍突發狀況應變處置等規定，設定相關課程與因應作法，有決心捍衛這塊土地，防制無人機侵擾；從發現無人機開始，就會監控、示警，如果無人機進入營區範圍內，就會予以擊落。

鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。