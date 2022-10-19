鴻海科技日發表2款新電動車　郭台銘: 電動車產業對台灣工業升級相當重要

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鴻海科技日昨(18日) 上午登場，鴻海創辦人郭台銘致詞表示，電動車產業具備全球性、融合電子與機械，以及整合台灣供應鏈的3大特性，是半導體產業之外，對台灣工業轉型升級相當重要的產業。

鴻海科技日上午在南港展覽館2館舉行，創辦人郭台銘一早不到9時就出現在展區現場，由董事長劉揚偉陪同先行參觀。活動正式登場後，郭台銘也親自駕駛Model B新車款來到現場。

郭台銘致詞笑說，「現在就想把電動車開回家」，而鴻海科技日當天就是他自己的生日，每一年因為科技日發表成果，都有愉快的日子。他表示，今年生日收到鴻海科技日發表的貴重禮物，對台灣也代表領先指標有意義的產品，他非常感謝。

觀察電動車產業，郭台銘指出，這是半導體產業之外，對台灣工業轉型升級相當重要的產業，電動車產業具備全球性、融合電子與機械產業，以及整合台灣供應鏈的3大特性。

展望未來電動車發展前景，郭台銘表示，全球氣候變遷暖化，加上國際油價高漲，使全球經濟景氣面臨困局，世界主要國家積極發展自己的工業，實體工業是經濟成長的硬指標，在虛擬經濟發展外，現在要帶動實體經濟發展，「實虛結合」是未來工業發展的基礎，而電動車扮演要角。

他期盼，透過布局電動車，鴻海可以從「製造的鴻海」，轉型成為「科技的鴻海」。

18日上午登場的鴻海科技日，發表2款新電動車以及Model C量產版，董事長劉揚偉駕著量產版Model C電動車款為鴻海科技日揭開序幕。他指出，在台灣、泰國和美國產能已就緒，期盼有5成以上的零配件比重，可採用MIH開放電動車聯盟成員的產品。

鴻海自2020年集團開始定期舉辦科技日，展示3+3策略布局年度成果，去年第2屆推出3款電動車Model C原型休旅車、Model E轎車、以及Model T電動巴士，展現鴻海速度。今年第3屆再展示2款新電動車，包括針對年輕世代的都會版Model B和電動皮卡（pickup truck）Model V，以及量產版Model C電動車車款，還有電動車關鍵零配件。

鴻海科技日18日在台北南港展覽館2館登場，正式推出年輕世代主流的全新原型車Model B，以Model C平台為基礎，藉由平台尺寸變化及全新車身外觀，加上D柱上的氣簾設計，可大幅降低空氣擾流，讓Model B的風阻係數達到0.26的數值。中央社

鴻海科技日18日在南港展覽館登場，發表Model V全地形電動皮卡，鴻海指出，這可視為鴻海完成乘用車及大型商用車中間拼圖的里程碑。(圖/鴻海官網)

在活動後國際記者會上，劉揚偉指出，2款新電動車和Model C量產版電動車將在台灣、泰國和美國三地投產，其中在台灣將與裕隆三義廠合作，美國俄亥俄州電動車年產能可到50至60萬輛。至於在泰國，預計2023年至2024年展開投產，估2024年達到年產能15至20萬輛的製造能力；此外，鴻海集團也與印尼和印度合作夥伴洽談，透過BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式擴展合作。

零配件方面，劉揚偉表示，優先選用MIH開放電動車聯盟成員的產品。MIH聯盟將於11月8日舉行展示日活動，將發表電動車車型計畫，他希望Model B、Model V、以及量產版Model C電動車，可採用MIH成員超過5成以上的零組件。

至於量產時程，劉揚偉指出，Model C量產款預計明年(2023年) 由客戶裕隆旗下納智捷交車，Model B預計2024年量產，預估明年10月18日科技日上展示招商車款。

根據中央社, 劉揚偉指出，Model C量產版電動車以裕隆旗下納智捷LUXGEN純電休旅車n7品牌推出，在32小時內，預購數量就達到1.5萬輛。

媒體問及如何用一個字形容3款新電動車，劉揚偉表示，量產版Model C就是「快」，Model B是「美」、Model V是「力」。

媒體詢問電動車產業員工布局，劉揚偉指出，在中國並沒有相關基地，電動車製造基地主要在中國以外的海外市場，新的員工以僱用當地人員為主。

劉揚偉指出，鴻海布局電動車，主要透過平台整合零配件廠商，希望讓零組件廠商品標準化、模組化，藉此擴大市場，擴及至世界各地生產；鴻海會與零組件廠商合作，布局重點鎖定平台技術，藉此降低成本。

媒體問及鴻海在電動車市場目標，劉揚偉重申到2025年全球市占率達到5%、市場規模取得新台幣1兆元的目標，長期希望鴻海在電動車領域能做到集團在資通訊產業的成果。

劉揚偉表示，鴻海集團將透過委託設計製造服務（Contract design and manufacturing service，簡稱CDMS）與全球電動車廠合作，並提供包括半導體、固態電池(下圖)、軟體平台等垂直整合服務。

他指出，鴻海集團也在電動車用碳化矽（SiC）建立完整生態鏈，並將申請電動車軟體平台成為鴻海的標準。

劉揚偉說，鴻海集團在電動車從設計到備貨，已具有生產能力，可減少一半研發時間，以及1/3的成本。

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鴻海科技日18日在南港展覽館登場，現場也同步展示乘用車固態電池，包含無負極設計、能承受更高工作電壓的材料、以及特殊堆疊封裝等先進技術。 中央社

鴻海旗下鴻揚半導體9月已具備生產SiC MOSFET功率元件能力，可應用在電動車用電流轉換器和車載充電器（OBC）等。 中央社