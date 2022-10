【凜冬將至】俄軍一周摧毀烏克蘭三成供電系統 伊朗無視制裁續供俄自殺式無人機【影】

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)俄烏大戰即將滿8個月,俄軍對烏國能源設施發動新一波猛攻,以斷水斷電逼降,而隨著俄方武器耗盡,伊朗卻「助紂為虐」,擬續供俄國飛彈與無人機,這個冬天烏國恐怕很難熬。

綜合CNN、路透、BBC報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)稱,自10月10日以來,俄軍的彈雨摧毀了烏國三成供電站,導致各地大規模停電。澤倫斯基表示,俄國鎖定烏國能源等關鍵設施,是另一種形式的恐怖攻擊。「跟普丁(Vladimir Putin)政權已經沒什麼好談的了。」

俄方證實,正對烏國發動新一波長程空基、海基武器精準打擊。在首都基輔呼嘯而過的自殺式(kamikaze)無人機攻擊,則已奪走數條百姓性命。

來勢洶洶的關鍵設施攻擊導致烏國水電設施供應中斷,多處沒水沒電,醫院缺乏備用電力,官方不得不呼籲民眾節約用電用水,「盡可能貯水備用」。世界衛生組織(WHO)警告,嚴冬將至,俄軍攻擊力道大增,將在烏國釀成人道緊急事件,促升凍瘡、失溫、肺炎、中風、心臟病等案例。

與此同時,知情人士透露,伊朗擬提供俄國更多地對地飛彈與無人機。伊朗官員透露,俄國已向伊朗提出「征服者」(Fateh)與「真主之劍」(Zolfaghar)等精準飛彈之需求。

輸俄的無人機,包括「見證者-136」(Shahed-136),一種三角翼武器,上頭搭載小彈頭,可進行空對地自殺式攻擊。此種無人機多是集體出動,雷達難以偵察。美方表示,伊朗計劃提供數百架予俄國,一架只賣2萬美元(新台幣64萬元)。

烏克蘭擊落無人機畫面:

