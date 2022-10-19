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【凜冬將至】俄軍一周摧毀烏克蘭三成供電系統 伊朗無視制裁續供俄自殺式無人機【影】

美方表示，伊朗計劃提供數百架無人機予俄國，一架只賣2萬美元（新台幣64萬元）

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/19 10:16
自殺式無人機攻擊基輔前的身影（圖／美聯社）

自殺式無人機攻擊基輔前的身影（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏大戰即將滿8個月，俄軍對烏國能源設施發動新一波猛攻，以斷水斷電逼降，而隨著俄方武器耗盡，伊朗卻「助紂為虐」，擬續供俄國飛彈與無人機，這個冬天烏國恐怕很難熬。

綜合CNN路透BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，自10月10日以來，俄軍的彈雨摧毀了烏國三成供電站，導致各地大規模停電。澤倫斯基表示，俄國鎖定烏國能源等關鍵設施，是另一種形式的恐怖攻擊。「跟普丁（Vladimir Putin）政權已經沒什麼好談的了。」

俄方證實，正對烏國發動新一波長程空基、海基武器精準打擊。在首都基輔呼嘯而過的自殺式（kamikaze）無人機攻擊，則已奪走數條百姓性命。

來勢洶洶的關鍵設施攻擊導致烏國水電設施供應中斷，多處沒水沒電，醫院缺乏備用電力，官方不得不呼籲民眾節約用電用水，「盡可能貯水備用」。世界衛生組織（WHO）警告，嚴冬將至，俄軍攻擊力道大增，將在烏國釀成人道緊急事件，促升凍瘡、失溫、肺炎、中風、心臟病等案例。

與此同時，知情人士透露，伊朗擬提供俄國更多地對地飛彈與無人機。伊朗官員透露，俄國已向伊朗提出「征服者」（Fateh）與「真主之劍」（Zolfaghar）等精準飛彈之需求。

輸俄的無人機，包括「見證者-136」（Shahed-136），一種三角翼武器，上頭搭載小彈頭，可進行空對地自殺式攻擊。此種無人機多是集體出動，雷達難以偵察。美方表示，伊朗計劃提供數百架予俄國，一架只賣2萬美元（新台幣64萬元）。

烏克蘭擊落無人機畫面：

一名歐洲外交人士指出，這意味俄國彈藥庫已見底，在龐大的制裁下，無力自產武器，只好向伊朗、北韓等國求助。美國及其盟友表示，伊朗對俄軍援已違反了聯合國對伊朗制裁決議，正蒐集證據，倘屬實，將加大制裁力道。

【凜冬將至】俄軍一周摧毀烏克蘭三成供電系統 伊朗無視制裁續供俄自殺式無人機

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【凜冬將至】俄軍一周摧毀烏克蘭三成供電系統 伊朗無視制裁續供俄自殺式無人機【影】
烏克蘭聲稱擊落無人機（圖／美聯社）

【凜冬將至】俄軍一周摧毀烏克蘭三成供電系統 伊朗無視制裁續供俄自殺式無人機【影】
基輔民宅遭無人機攻擊（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-10-19 11:20 GMT+08:00

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