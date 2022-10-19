Kakao癱瘓後不到一天時間　北韓疑試圖進行網路駭客攻擊

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）上週末南韓市佔第一的通訊服務軟體Kakao因伺服器機房發生大火，造成旗下服務全面癱瘓，民眾生活大受影響，南韓也捕捉到北韓疑似趁此機會進行駭客攻擊。

根據insight引述18日美國自由亞洲電台（RFA）的報導，在Kakao癱瘓事件發生後，北韓相關事業的從業者及部分脫北者於16日收到了一封名為「Kakao部分服務錯誤修復及緊急措施指南」的釣魚文件，發送的電子郵件帳號為account_support@kakaocorps.com。該封郵件內文提及了機房火災事件，並寫道「為了PC版本的Kakao Talk能順利使用，請更新最新版本」，並附上了名為「KakaoTalkUpdate.zip」的附加檔案。

Kakao對此表示，Kakao不僅不會發送個人信息，也不回發送附加檔案，這是第一次遇到冒用電子郵件，駭客可能會透過此冒名郵件竊取個人資料。17日Kakao也透過各種途徑發布通知，請用戶注意冒名訊息，韓國科學技術情報通信部及韓國網路振興院也向民眾發出了相關警示。

對此，南韓網路安全專家認為，此次釣魚文件為北韓所為，若北韓駭客成功攻擊目標，就可遠端控制目標個人電腦，並收集情報及監視電腦使用者。

資安公司EST Security理事在與RFA的通話中表示，北韓利用了南韓的社會焦點事件，做出了更迅速、精準的駭客行動，他們可能利用此次事件進行各種網攻，意圖竊取南韓通信、數據基礎產業相關信息。