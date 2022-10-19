殺光手機記憶體　華泰名品城「呷鬼呷怪」瘋萬聖　萌鬼、木乃伊出閘　10/31前一同來變裝

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）來不及訂機票出國血拼、過萬聖的你別難過！GLORIA OUTLETS華泰名品城今年大搞創意與黑色幽默，不僅有飛天雪弗蘭重壓血腥木乃伊，天崩地裂下有萌鬼、蝙蝠相繼出閘，「萬聖餓鬼餐廳」內還有飢腸轆轆的幽靈亂竄，陪伴民眾大啖萬聖Kuso大餐，另有精美小禮、限量150個迷你南瓜糖果桶等你來拿。

夜色漸濃，快來華泰名品城瘋萬聖。（萬聖餓鬼餐廳提供）

驚笑指數破表！期間限定「萬聖餓鬼餐廳」首度開門營業十處地獄級亮點讓你拍好拍滿！

來一趟華泰，一樣可以渡過驚喜滿點、可愛又搞怪的瘋狂美式萬聖節！GLORIA OUTLETS華泰名品城在一期廣場打造期間限定Drive In「萬聖餓鬼餐廳」。在一陣天搖地動後，萌鬼、南瓜、蜘蛛、蝙蝠傾巢而出，攻佔整間餐廳。餐廳外由巨型幽靈駕駛的雪弗蘭從天而降，直接重壓在醉漢木乃伊上，噴出斑斑血跡，展現另類黑色幽默。一旁的蝙蝠電話亭頗具暗黑童話色彩。隱藏在蝙蝠袍下，有幾十隻圓形黑色球怪緊盯著你。

蝙蝠電話亭頗具暗黑童話色彩，隱藏在蝙蝠袍下，還有幾十隻圓形黑色球怪緊盯著你。（萬聖餓鬼餐廳提供）

進到餐廳內更是腦洞全開，透過3D立體手法，讓地板中央直接震出大洞，餓鬼和白面幽靈一隻隻從地底飛出，混搭反轉可愛的表情，流竄在整間餐廳，展現玩趣一面。民眾可以在此借位拍照，體驗墜入深淵前，被萌鬼包圍的視覺衝擊！而被南瓜燈照亮的餐廳內，餐桌上的驚悚快餐料理、骷顱頭腦漿大餐都可讓大家互動拍照，地獄級景點內外都好拍，怎麼拍都應景。

骷顱頭腦漿大餐，想拍出黑色幽默照片不可錯過。（萬聖餓鬼餐廳提供）

Trick or Treat！巫婆姐姐發糖趣廣邀大小朋友扮鬼領取迷你南瓜糖果桶

為讓更多人體驗萬聖樂趣，可愛的巫婆姐姐將在十月最後兩個週末(10/22、23、29、30)，以及10/31萬聖節當天的16:00開始，於一期廣場「萬聖餓鬼餐廳」前發放限量150個迷你南瓜糖果桶。民眾只要進行萬聖裝扮、追蹤華泰名品城社群平台，即可獲得精美小禮。即日起歡迎全家大小一起換上搞怪裝扮，體驗別出心裁的Halloween盛宴！

大小朋友一同變裝、同樂，數百個迷你南瓜糖果桶等你拿。（萬聖餓鬼餐廳提供）

殺光手機記憶體 華泰名品城「呷鬼呷怪」瘋萬聖 萌鬼、木乃伊出閘 10/31前大小朋友一同來變裝