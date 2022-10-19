奇幻大冒險！台北101双融域首推5G沉浸式親子劇場　一窺幕後虛擬角色動態捕捉

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)双融域攜手台灣知名親子劇團-「安徒生和莫札特的創意」推出5G應用親子劇屋頂動物園《嵐波島奇幻大冒險》，自即日起線上實體同步展開。

有別於傳統兒童劇，《嵐波島奇幻大冒險》整合5G及AR等互動技術，帶來沉浸及時互動，劇中主要角色安安與莫莫帶領小朋友們一起穿梭線上線下，進入科技與虛實共演的冒險之旅！從運用Web箭頭上下左右協力闖出迷宮森林，或是以拍照彩繪上傳至光束河流解救夥伴，透過科技的輔助，小朋友可以藉由「協作」的方式，看到自己與同伴們的作品即時在表演內容中出現。

線下實體場次除了運用高流明五面沉浸投影外，在無線通訊上導入中華電信的全5G技術，更運用光學式多點動態捕捉、虛擬攝影棚、3D AR虛擬角色演出、照片5G上傳即時生成影片，與直播畫面疊加投影輸出等技術，線上線下互動虛實整合同步於兒童節目內呈現，將觀眾參與成為展演的一部份。



觀眾可即時互動。(圖/双融域)



(圖/双融域)

演出結束後，透過安安與莫莫的引導，還可以參觀虛擬攝影棚，一窺真人演員在綠幕拍攝的工作流程，以及虛擬角色動態捕捉設備，可說是一場集創新性、獨特性及教育性的精彩演出。

位於台北101五樓的双融域由宏碁集團創辦人施振榮等創辦，打造全台最高規格5G全沉浸體驗場域，專注於沉浸式科技藝文空間營運，擅長媒合跨領域資源，整合夥伴優勢打造加乘效益。

演出共八場，票券自即日起開賣，內含屋頂動物園《嵐波島奇幻大冒險》双融域Ambi Space One現場演出節目一場，及活動特製冒險包一份，為冒險所需補給物資；目前已有四場完售，詳情請前往官網查詢。