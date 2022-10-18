南非國寶茶驗出苯甲酸超標 毒理專家：劑量不致害

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）一款南非國寶茶柑橘口味在今（18日）的邊境食品查驗不合格名單中，顯示其苯甲酸及水楊酸都超標，對此，毒理專家招名威說，苯甲酸並不是劇毒物質，且不易有累積毒性的問題，只是添加在茶品裡是違法的，民眾不必太過擔心。

食藥署指出，尤氏國際貿易有限公司進口的南非國寶茶柑橘口味，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，產品檢出防腐劑苯甲酸0.03 g/kg、水楊酸0.05 g/kg，但苯甲酸、苯甲酸鹽之非茶品准用食品範圍，且水楊酸也非准用防腐劑，不符合食品安全衛生管理法第18條規定，將依規定退運或銷毀。

對此，美國毒理專家、Podcast毒物教室主講人招名威說「基本上，苯甲酸並不是劇毒物質，它是可合法添加在許多食品、乾貨，甚至碳酸飲料和調味料裡的，但添加在茶品裡是違法的，可能和其對於不同酸鹼值所要的抗菌效果不一有關，但實際原因不清楚廠商為何要添加。」

招名威也提到「其實添加苯甲酸的目的是消毒防腐，具有良好的抗菌作用，但在茶品的鹼性環境下，抑菌效果不佳，反而往往都會有超標添加的狀況發生。」；「相反的，在酸性環境下，苯甲酸抑菌效果較好，只需一點點劑量即有抑菌作用，例如pH3.5時，0.125％的濃度在1小時內可殺滅葡萄球菌。」

招名威強調，苯甲酸的毒性對微生物較強烈，對人體則較低，也較容易分解。他說「劑量上每公斤體重每日口服5毫克以下，對人體無毒害，若不慎攝入後，在人體和動物組織中可與體內蛋白質成分的甘氨酸結合而解毒，再隨著尿液排出。」

招名威總結「因為苯甲酸屬水溶性，基本上若不超標是不易有累積毒性的問題，大家別太過於擔心。」

而最新公佈的這批邊境食品查驗不合格名單中，除了此款南非國寶茶外，有韓國水梨桔梗汁甜味劑糖精超標、日本富山金強效複合益生菌細粒甜味劑含量不符規定，以及越南朝鮮薊、甜豆筴、智利CHISA蘋果殘留農藥不符規定。還有越南大順才魚露、中國大陸乾箭筍(鹽漬)檢出防腐劑含量不符規定、納米比亞出口冷凍黑皮旗魚檢出重金屬。

此外，另一個養生人士熱愛的產品——諾曼地國際有限公司進口的巴基斯坦「MARHABA黑種草油(BLACK SEED OIL)」，被檢出苯駢芘不符規定。苯駢芘被國際癌症研究中心(International Agency for Research on Cancer, IARC)列為一級致癌物，但目前並沒有確切證據顯示攝食暴露苯駢芘會直接導致人類癌症，苯駢芘也可經人體代謝排出。

對此，食藥署表示，此批產品共270公斤，皆未流入市面，將依不符合商品依規定退運或銷毀。