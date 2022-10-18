BTQ 將在台北舉辦後量子密碼學研討會

（BTQ）專注於保障數位資產安全的全球量子技術公司 BTQ AG，將於 2022 年 12 月 5 日在台北晶華酒店舉辦為期一天的後量子密碼學研討會。

這個活動將與國際密 碼學會（IACR）每年所舉辦八個旗艦級會議之一、亞洲密碼學大會共同舉行，活動中將介 紹世界上幾位最重要的後量子密碼學家（PQC researchers）的觀點。

如眾所周知，大型量子電腦的快速發展對目前廣泛使用的公鑰密碼系統構成了極大的威 脅，而公鑰密碼學為當今網際網路等重要基礎設施的運行提供了信任的根基。因此，本研 討會將為來自世界各國學界、業界和政府的代表提供討論的平台，以迎接和解決 PQC 標 準化帶來的巨大挑戰，思考如何將整個網際空間從現行的公鑰密碼系統遷徙到 PQC。

研討會將由美國商務部轄下、國家標準技術局（NIST）Dustin Moody 博士的演講揭開序 幕。Moody 博士將介紹 NIST 在開發和推廣標準化 PQC 演算法的工作概況和最新情況。

來自世界各地的技術領袖們將分享他們對 PQC 技術的見解和最新研究。BTQ 也將做 出貢獻，分享在採用 PQC 時可能遭遇到最困難的挑戰、及其解決方案如何能使新算法中 巨大的密文和數位簽章變得更小。

BTQ 是一家全球量子技術公司，專注於確保數位資產類別的安全。BTQ 是 2022 年亞洲密碼學大會的官方贊助商之一，大會將於 2022 年 12 月 5 日至 9 日在台北晶華酒店舉行。

本活動將以英文進行。 更多關於本研討會與其時間和確定出席者的消息，請見本活動網頁。