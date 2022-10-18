中共駐英領事館外反習近平、抗議二十大遭毆！打人者身份曝光 英政界呼籲調查

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）正值中共二十大開幕之際，10月16日約40名不滿習近平人士至中共駐曼徹斯特總領事館外抗議，卻遭領事館內人員拉入大門毆打，私刑一般的野蠻行為立刻引起警方注意，而網友也透過影片辨認出打人者是中國外交官，英國政界已呼籲警方強力偵辦。

根據英媒BBC，16日約有30至40人至中共駐曼徹斯特總領事館前方高舉標語和平抗議，其中包含「天滅中共」及「賀佢老母」，以及一張習近平穿著「國王的新衣」照鏡子的漫畫，諷刺習近平的皇帝夢，另外也有「不要封城要自由」和「不要核酸要吃飯」等標語，不料而後現場卻出現幾名男子，不但踢倒這些標語，更出手毆打抗議人士。

曼徹斯特警方表示，下午4點前不久，一小群男子從大樓裡出來，一名男子被拖入領事館並遭到襲擊。由於警方擔憂受害人的安全，立刻前往干預，並將被毆打者救了出來。

根據學者鍾劍華，他認為從各種跡象來推斷，這次歐打示威者事件，顯然是有計劃、有組織的刻意行動，而不是偶發的衝突。他表示，用中共邏輯，目的似是要「懲戒」及「教訓」那些在中共政權口中永遠都只是「一小撮」的「滋事分子」，盼海外的反中共示威規模不致繼續擴大。

BBC指出，這名被毆打的男子叫做鮑伯，他受訪時表示「當我們試圖阻止他們時，他們把我拖進去，毆打我。」直呼「這太荒謬了！他們不應該這麼做，我們在英國應該有自由說任何我們想說的話。」

透過現場拍攝的影片，有網友指認出毆打抗議者的人分別是中共領事鄭曦原、高連甲、參贊陳偉以及副總領事范映杰，這些「戰狼外交官」竟公然對人民使用暴力，令網友看傻了眼，質疑「這種人怎能麼能當外交官？」

事件爆發後，也造成英國政界高度關注，國會議員伊恩（Iain Duncan Smith）在推特上呼籲「英國政府必須要求中國（中共）駐英大使全面道歉，並要求將責任人送回中國。」英國保守黨國會議員、議會外交事務委員會主席艾麗西亞（Alicia Kearns）也建議英國政府應召見中共大使，驅逐或起訴任何毆打抗議者的中共官員。

而英國工黨影子外交大臣、國會議員大衛（David Lammy）亦要求外交大臣克萊弗利（James Cleverly）傳喚中共外交人員，以釐清事件，他認為抗議者被毆打一事「令人深感擔憂，如果（事實）確切的話，完全不可接受」。

而中共駐英領事館方面，在事後回應媒體的聲明中表示，示威者是「一小撮港獨分子」，「懸掛侮辱中國元首畫像，任何國家的領事機構不能容忍」。香港特首李約翰（John Lee）也對此事發表看法，稱應根據當地法律處理。

大紀元報導，香港知名活動人士、2020年前往英國的民主人士羅冠聰在推特上說「如果不追究領事館工作人員的責任，香港人將生活在被綁架和迫害的恐懼之中。」他敦促英國政府「調查和保護在英國的（港人）社區和民眾」。

（圖/截圖自社群媒體影片）