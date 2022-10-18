（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）泰國出現首2例Omicron亞型變異株XBB和BF.7個案，4人皆是輕症，衛生當局已在機場加強監測來自香港和新加坡有呼吸道症狀旅客的狀況。

《新海峽時報》和《泰國公共電視台》報導，泰國公共衛生部醫藥科學署署長Supakit Sirilak表示，近日從2名境外移入個案檢出XBB變異株，這是泰國首度發現XBB變異株病例，個案分為別49歲泰國籍婦女和60歲外籍人士。

49歲婦女自新加坡入境，於9月27日出現Covid-19症狀後送醫治療；來自香港的 60 歲外籍人士則是於 9 月 28 日透過家用快篩檢測出 Covid-19 陽性後被送往曼谷的一家私立醫院。

Supakit Sirilak說，兩名個案均為輕症，目前已康復出院。

泰國自10月1日起全面開放國境，旅客入境不須出示任何疫苗或檢測證明，但為避免變異株疫情蔓延，衛生當局已在機場加強監測來自香港和新加坡有呼吸道症狀的旅客。

不過，Supakit Sirilak表示，隨著Omicron亞型變異株不斷變異，某些新興病毒甚至比原始病毒傳播速度快2-3倍，但民眾不須恐慌，因為Omicron新型變種的個案仍以輕症為主。

另外，日前泰國還發現首2例Omicron新變種BF.7，一個是住在泰國的16歲男孩，另外一個是62歲的醫療人員，2人都是輕症。

XBB 是一種傳播性高Omicron新亞變種，於 8 月在新加坡和美國首次發現，疫情主要集中在東南亞，包含印度和孟加拉等地，在新加坡的占比已逾一半。台灣目前有一例境外移入個案，為香港入境的本國籍人士。

至於BF.7在9月28日於中國內蒙古呼和浩特市首度驗出後，近期在中國和歐洲有增加的趨勢，BF.7具有蔓延速度快、傳染力強等特性，世界衛生組織（WHO）曾示警，BF.7正蔓延全球「幾週內恐成主流」。

泰國首見XBB和BF.7個案 當局加強監測來自新加坡和香港旅客