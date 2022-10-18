【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北熊好券升級囉！這次開放登記時間落在10月18日至10月24日下午18時，無需搶快，一共有近70萬份，25日後即可開始使用，至於怎麼登記？抽什麼？哪裡可以用？讓我們一次報你知！

根據台北市政府，台北熊好券2.0即日起開始登記，為期七天時間，獎項內容包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券、農好券，25日起就能使用，活動時間直至12月18日晚上24:00止，這段時間就讓我們一同促經濟又省荷包吧！

三種方法都能登記台北熊好券2.0

登入「台北通APP」，點選「熊好券專區」進行登記 可透過健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員，上官網登記 可於7-ELEVEN便利生活站ibon點選「台北熊好券2.0登記服務」

台北市政府指出，此次新增第二種登記方式，便利加分，此外，本次活動將首度啟動虛擬等候室的排隊機制，在同時登記人數較多時，台北通將自動開啟排隊機制，請登記民眾耐心等候。

6大優惠包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券、農好券 還有加碼活動

這次的優惠可以使用在飯店住宿、美食享用、百貨購物、看電影、逛展覽、運動健身、逛市集以及購買農產品等。不只如此，北市府指出，本次饗購券、藝文券及運動券將推出加碼之特店禮。抽中饗購券、藝文券或運動券之民眾，於活動期間至各該票券之特定店家使用熊好券，凡消費同一票券滿3張者，即可再獲得3張該等票券，名額有限，額滿為止。

不過，這次的加碼活動還不止特店禮，北市推出「百中選一」活動，鼓勵中獎民眾儘速使用票券消費，因此本次活動期間凡交易尾2碼序號為00者，將再送出乙張該等票券，系統將於隔週自動派發至中獎人票夾。

登記至24日晚上6點截止 可使用時間為10月25日至12月18日

北市政府指出，抽獎日為2022年10月25日，10月24日前已經註冊台北通的得獎民眾，將可於10月25日抽獎當日直接獲得熊好券。若未於10月24日前註冊台北通，則得獎民眾須於11月03日23:59前註冊台北通，系統將於隔天（4日）補發熊好券。若得獎民眾於11月3日23:59前尚未註冊台北通，則視為自動放棄領取熊好券資格。

本次熊好券之中獎者於10月25日取得票券當日即可開始消費，活動時間至12月18日晚上24:00止，未使用完畢者將由系統全數回收。

以下為台北市政府po出的資訊，其他詳情請見官網。