（台灣英文新聞 / 李朝儀 綜合報導）台灣、中國等國去（2021）年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），新加坡今年擔任輪值主席國，其總理李顯龍今（18）日表示，中國欲加入「必須完全符合協定要求」且需會員國共識，他不認為已有共識，「不過我們會持續進行程序」。

CPTPP是當前亞太地區，甚至是全球最重要的區域經濟整合協定，目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞，多為台灣重要貿易夥伴，占台灣國際貿易總額逾24%。

台灣於去年9月22日下午正式申請加入CPTPP，較中國晚一個星期，目前提出申請的還有英國、厄瓜多、哥斯大黎加等國。為加入該協定，台灣積極爭取成員國日本支持，為此於今年2月上旬宣布對日本福島5縣食品解禁。

輪值主席國新加坡的總理李顯龍，近日赴澳洲出席星、澳領導人年度會議，今日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後舉行聯合記者會，被問及星國與澳洲對中國加入CPTPP態度不同調，李顯龍指出，中國若能加入CPTPP是好事，當然「中國必須完全符合協定要求」，而他認為「這是有可能的」。

李顯龍也坦言，中國若要加入CPTPP，需要現有會員國都達成共識，「我不認為目前已有共識，不過我們會持續進行程序」。

CPTPP第6次執委會8日在新加坡舉行。會後部長聯合聲明指出，英國入會申請案將做為先例，對推進協定高標準的規則至關重要；同時也會持續評估其他有意加入的經濟體能否符合高標準。

加入CPTPP對我國事關重大。總統蔡英文曾多次強調加入的重要性，相關部會亦長年準備，透過非正式管道與相關會員國進行多種磋商、持續聯絡，並修訂相關法規、制度及運作方式等，以符合協定高標準。

去年行政院長蘇貞昌就指出，台灣經濟要成長、對外貿易要持續茁壯，就不能自外於世界，一定要融入區域經濟，無論是雙邊或是多邊，都非常重要。台灣是先進經濟體，在全球高科技產業供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色，也有高度透明的經濟市場，有能力、也有意願遵守國際經貿的高標準。



台灣、中國搶入CPTPP 李顯龍：中國可能達標、成員國尚未有共識

