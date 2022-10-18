尾牙春酒「疫」起跑！與北投麗禧一同擁抱幸福年 歡喜迎新春

隨著疫情漸緩，去年曾受疫情影響而取消延期或改變型態的年末派對，許多福委會已經提早張羅詢問尾牙場地，讓準備邁向2023年的尾牙春酒別具意義。即日起至2023年3月31日，北投麗禧溫泉酒店尾牙春酒饗樂宴推出「歡騰禧耀宴席」每桌18,800元及「麗翠金璽宴席」每桌23,800元，為了在尾牙春酒市場中搶得商機，北投麗禧體恤企業行號平假日桌宴同價，以貼近企業主的需求。

沉寂二年尾牙春酒市場在今年年底大爆發，北投麗禧表示不僅接單量增加、知名企業福委會詢問度頻繁，同時桌價與桌數也都連帶成長，熱門時段幾乎已銷售一空，目前訂席時段來看今年第四季和明年（2023年）第一季周末（五、六、日）宴會廳預訂近乎全滿狀況，今年優化館內設施並打造3間嶄新華麗餐飲包廂，寬敞獨立用餐空間，客製化您的商務需求或宴席調整，端上各式山珍海味料理，呈現最真實的口感，讓每位賓客體驗舌尖上的好味道。

由《台北米其林指南》二星餐廳〈請客樓〉副主廚黃胤凱接掌〈雍翠庭〉中餐廳主廚坐鎮帶領廚藝團隊，而今雍翠庭不同以往，別有一番「星」滋味。本地取材嚴謹講究，巧奪天工融合不同菜系及異國料理的特性，演繹台菜新風貌以精緻會席料理呈現，絕對細膩烹調手法，配色清雅、擺盤秀麗，帶出縈繞記憶名菜精髓，重新詮釋「新」台灣料理。北投麗禧尾牙春酒饗樂宴共推出兩款不同桌席餐價，歡騰禧耀宴席每桌10位18,800元+10%，雍翠庭主打菜色有「手作荔芋香酥鴨、香蒜粿仔條南非鮑、鹹瓜蓉蒸海皇斑」，深受賓客愛戴的「手作荔芋香酥鴨」已是現在宴會上少見的經典台菜，帶有濃郁香氣的芋泥搭配上鴨肉酥炸後，酥脆口感與綿密芋香完美搭配。另外，嚴選頂級食材打造的麗翠金璽宴席每桌23,800元+10%，主廚將台菜精神融合新鮮食材後再升等，主打菜色「山珍海味燉花膠、三杯虎掌南非鮑、椒鹽圓鱈魚下巴」，其中椒鹽圓鱈魚下巴，肉質鮮甜味美，酥炸過後仍吃得到酥嫩魚肉，每款佳餚都是絕美風味，讓賓客唇齒留香無法忘懷。

位於北投近郊山區，離塵不離城，離市區不需要一小時車程的北投麗禧溫泉酒店，坐擁得天獨厚的山林景緻，舒適而寬敞的宴會廳可容納180至200位賓客，向來是大型集團尾牙春酒場地首選，中小型企業也可選在幽雅廳一覽翠綠景緻享用精緻大菜，全新多功能包廂更提供小桌數部門聚餐同歡。北投麗禧餐飲團隊皆能詳盡規劃，針對不同需求量身訂製，體驗台式款待服務的用心與堅持，讓老闆與員工歡度尾牙春酒，為衝刺明年業績做暖身。企業貴賓訂席專線：02-2898-8888