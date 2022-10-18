國際教育四堂課！英國女王入課程閱讀雙語科技並用　新北打造全球公民

新北市自2020起試辦國中小國際教育四堂課，有42 所學校試辦，110學年度起全面推動，111學年度288 校參與，每學年國中小學生至少上4節國際教育課程。 學習面向包括環境、社會與經濟等，融入17項聯合國永續發展目標 ，同時引領學生關注國際時事， 如淡水國中及金龍國小結合英國女王伊莉莎白二世逝世新聞， 讓學生走進歷史脈絡，探究女王生平事蹟， 也將烏克蘭戰爭所引發的能源、糧食及安全等危機， 轉化為國際教育課程。

新北市教育局表示，國際教育四堂課中，鼓勵學校結合閱讀、美感、 語言及科技，將國際教育議題融入各領域，進行跨領域統整教學。 可由認識家鄉特色開始，發展在地走讀課程， 讓課程符合在地化及國際化；或結合生活美學，認識多元文化差異； 培養學生多語能力強化國際溝通，並運用資訊科技媒合國際夥伴等。 在國際教育四堂課中，透過蒐集資料、小組探究、發表看法， 進而展開實踐行動，培養尊重多元文化與國際理解的全球公民。

淡水國中結合閱讀教育、平板及雙語進行國際教育課程，教師曾昱琳 和許千盈分享，學校運用《好讀週報》讓學生在早自習閱讀， 分組搜尋資料，整理女王對英國、大英國協及全球的貢獻， 探討身為女性、母親及國家元首的角色，如何處理戰爭、政治危機、 國家改革，甚至是COVID-19肆虐。 這位英國史上在位最久的女性領導者，經歷15位首相， 一生猶如一本英國近代史，以深入淺出的方式，加深學生的興趣， 讓孩子更加理解歷史環境及時代意義。

淡水國中學生邱繶璇表示，同學們很熱烈討論日本、 英國君主立憲及臺灣民主立憲差異，英國與臺灣政治形態不同， 各有不同地特色與歷史背景，自己很開心能住在臺灣， 由人民選出為民服務的民意代表與總統。許立昀同學也說， 女王樂於學習新知，會發推文也會玩IG，希望自己能向女王學習， 持續好學不倦，活到老學到老。

金龍國小英文老師劉亭君表示，為了讓學生關注國際時事， 與社會老師進行跨領域協同教學，先以閱讀學習策略導入讀報文本， 讓學生分組討論英國女王生平，再讓學生用iPad Keynote連結自己設計的多媒體雙語學習單， 回答影片中女王的小秘密。

金龍國小四年級學生黃梣焱說，國際教育4堂課中， 學到許多女王生平的小故事，例如女王從未到學校受過正規教育、 曾在二次世界大戰從軍擔任駕駛兵、還有女王會利用手提包打暗號， 把手提包放在桌上代表希望會議能在5分鐘內結束， 若把包包放到地上則示意緊急狀況，則提醒管家立刻來「救援」 她離開現場。女王還會拿槍，是現代花木蘭，也是女性榜樣， 這讓自己想要勇敢做自己。

教育局長張明文表示，新北市288校國中小推動國際教育4堂課 ，各校將國際時事融入課程，並撰寫課程計畫，以落實國際教育課程 普及化與全面化。教育局同時辦理國際教育課程方案甄選， 將獲選教案置於新北市國際教育資訊網，以提供全市教師課程實施參考，以培養更多接軌國際、 鏈結全球的公民。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供