新北技職5大關鍵密碼　獨家成果冊發布 攜手師大展望技職未來

新北市教育局與國立臺灣師範大學攜手合作於今( 18)日在新北高工辦理理論與實務兼具、 實體與線上虛實整合的首屆技職教育國際研討會。 會中發表新北領先全國5大關鍵密碼及4年豐碩成果， 也邀請美國及澳洲2位國際技職學者專題演講、更有18篇技職教育 現場教學實務分享， 百位產官學界代表共同研討新北技職教育實務面與未來技職教育政策 及願景。

2022新北市第一屆技職教育國際研討會結合技職教育龍頭國立臺 灣師範大學工業教育系70週年系列活動， 在劉和然副市長親臨會場致詞勉勵中展開序幕； 教育部林騰蛟次長分析我國技職教育的現況與展望， 美國范德保大學澳洲國家技職教育中心專家學者線上分享該國的技職 教育現況，讓國內有志推動技職教育的學者、 教師有國際面向的思考。

研討會中更由張明文局長分享新北技職發展歷程， 接著由各領域技職教師以「頂尖群科、素養教學、產學合作、 專題實作、雙語教學、自主學習」六個探討面向進行共18篇實務經 驗分享，看到老師們以學生為中心，因材施教、學教翻轉， 讓每個孩子都能適性展能，成就最好的自己。

新北技職教育全國第一， 連續五年蟬聯教育部技術及職業教育獎最高榮譽優等獎，新北市從2019年起推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫， 今日結合美感細胞團隊設計首度彙集成冊，於現場獨家發送「PRI ME新北贏得未來技職人才4年成果冊」，獲得極大的回響。

活動現場正式揭示5大關鍵密碼，如1.專業技職， 打造全國青少年技能競賽成績最佳，全國唯一加碼最高120萬獎勵 金；2.扎根技職，落實適性教育成立全國最多16所職探中心， 且唯一七大類到位；3.國際技職，全國唯一推動技職雙聯學制， 首創國際技職領袖人才計畫、技職雙語教師諮輔團等；4.跨域技職 ，校校頂尖群科、超過500家產業產學合作， 培育金工珠寶設計師、工程師及會計師；5.創新技職， 全國唯一以「新北創客社群」獲親子天下創新100； 五大面向全國第一， 充份展現近年來新北市對於技職教育的深度耕耘與用心。

劉和然副市長表示，新北市為滿足技職教育發展需求， 各方面的政策進行前瞻與全面的考量，透過連結經發局、文化局、 青年局、勞工局等跨局處的橫向支援，整合市政府行政資源， 為技職教育工作增添動能；並締結民間企業、科技大學等策略聯盟， 型塑產、官、學三位一體共榮共好的教育願景， 擘畫全方位技職發展藍圖，透過專業、扎根、國際、跨域及創新等5 大關鍵面向，培養孩子的實作力、創新力與跨域力， 以提升專業技能與專業雙語能力，並結合新興科技， 提升贏得未來的競爭力，讓新北市成為立足臺灣， 培養邁向世界級人才的國際城市。

2022新北市第一屆技職教育國際研討會大合影。(照片來源：新北市教育局提供)

揭示新北技職5大關鍵密碼：專業、扎根、跨域、國際、創新。(照片來源：新北市教育局提供)