富邦證券輔導虎門科技　19日舉辦上櫃前業績發表會

富邦證券輔導的虎門科技股份有限公司（股票代碼：6791； 以下簡稱：虎門科技）於明（19）日舉辦上櫃前業績發表會， 實際掛牌上櫃日程以公開資訊觀測站公告訊息為主。 虎門科技主要核心係在客戶產品設計階段中提供完整且全方位之解決 方案，系統解決方案包含CAE(Computer Aided Engineering，計算機輔助工程)、CPC(Colla borative Product Commerce，協同產品商務)及工業4.0。2022年上半年營收為新台幣(下同) 2.3億元，每股稅後盈餘為1.57元， 較去(2021)年同期營收及獲利分別成長36.43%及27.64%， 營運表現亮眼。

虎門科技總經理楊涪嵐表示，虎門科技為ANSYS公司臺灣地區之 主要資深亞太區菁英級合作夥伴(ANSYS Elite Channel Partner)，自1992年起引進美國ANSYS軟體， 成為臺灣第一家利用CAE軟體平台工具， 提供各領域及產業模擬分析，透過實體模組轉化成數位資料， 整合到虛擬體系中， 在虛擬體系中模擬現實作業中可能遭遇到的每項工作與流程， 進而提供客戶最佳解決方案。虎門科技亦提供商管智能服務， 以產業別訂作符合標準之模組，提升客戶營運管理效能，而在工業4 .0領域則以提供軟硬體系統整合服務為主， 透過數據蒐集及模擬分析進行工廠實務與軟體模擬資訊之整合。 虎門科技投入CAE技術已超過30年， 具備多耦合物理場技術並累積大量開發技術知識庫， 技術應用經驗跨足各大產業，近年客戶產品愈趨複雜， 且產品設計週期短，在技術及時效同時需要兼顧的情形下， 累積之研發應用成為虎門科技最重要之競爭優勢。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，虎門科技主要競爭優勢在於( 1)成立超過40年已擁有良好信譽及穩定客戶群；(2)應用產業 面廣泛，且核心技術純熟，營收獲利穩定性高；(3)客戶群涵蓋各 產業，如半導體產業、光電產業、電動車產業、 電腦及周邊設備產業，交易對象包含台積電、矽品、群創及華泰等， 其他往來對象尚包含大專院校或工業技術研究院等研究機構；(4) 多物理領域耦合式解決方案較為困難，而該公司擁有專業堅強及經驗 豐富之技術團隊，在結構、熱流、 高頻電磁場領域上透過團隊長久以來累積之技術知識庫協助客戶進行 各種多物理領域之分析模擬，除了受既有客戶信賴且長期持續往來外 ，陸續取得新客戶之訂單，可取代性低。

2021年度虎門科技營收為4.7億元，每股稅後盈餘為3.85元 ，較2020年度之營收及獲利各成長3.82%及5.19%；2022年上半年營收為2.3億元，每股稅後盈餘為1.57元， 較去年同期營收及獲利各成長36.43%及27.64%。 展望未來，根據市場調查公司Zion Market Research於2022年4月6日出具之報告指出，2021年全 球CAE市場規模約87.9億美元，預計2028年將達到162億 美元，年複合成長率達9.2%，隨著未來市場持續穩定成長， 虎門科技營運表現可期。

富邦證券輔導虎門科技 於19日舉辦上櫃前業績發表會，總經理楊涪嵐(左)、董事長林麗俐(中)、董事暨策略長楊舜如(右)。。(照片來源：富邦金控提供)