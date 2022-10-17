2022南投世界茶業博覽會圓滿落幕 「來自臺灣的祝福—丰十二」豐藏守護環境生態的善意

一年一度的南投世界茶業博覽會於10月16日圓滿閉幕，今年茶博在疫情逐漸趨緩下，突破80萬人次，創下歷年最高紀錄，閉幕式結合臺灣首屆千人有機茶封茶活動，為今(2022)年為期九天的茶博會畫下圓滿句點。
此次全臺最盛大的有機茶封茶會，由行政院農業委員會農糧署、南投縣政府與慈心有機農業發展基金會共同舉辦，適逢茶博會滿12週年，特別以「丰十二」為題，希望封藏貢獻寶島生態風土的有機茶的同時，透過千人齊聚，為災疫戰亂頻仍的世界，封存對未來的期許與祝福。封茶會邀請到農糧署陳啟榮主任秘書、南投縣副縣長陳正昇，以及慈心基金會蘇慕容執行長等貴賓，蒞臨現場參與這場傳承千年的儀俗，並祝願世界平安和諧。
慈心基金會今年第三度受農糧署委託，於博覽會承辦「有機茶主題館」，雲集了全臺100位有機茶農，分享他們最自信的好茶，並與茶友們面對面分享有機茶特色與耕作過程。並透由富含生態人文教育意涵的唯美展館，傳遞有機茶的永續價值與深度意義，獲得各界好評，開館至今已有近七萬人次參訪，為歷年來新高。
農糧署陳啟榮主任秘書對今年的茶博整體成績十分讚賞，陳主任秘書表示，很難得全臺各地的茶在茶博一次展現，特別是有機農業促進法通過後委託慈心基金會設立有機茶主題館，並舉辦有機茶封茶會，不管是對有機茶銷售或生態理念推廣都很有幫助。
慈心基金會執行長蘇慕容表示，今年舉辦第三屆的有機茶主題館，閉幕式選擇有機茶舉行盛大的千人封茶，讓更多人更親近有機，了解有機茶對環境的貢獻，並向地球獻上永續的祝福，別具意義。
今天全臺壟罩在尼沙颱風帶來的大雨中，南投中興新村到了下午卻是舒適宜人，在中興大操場舉辦的千人封茶會得以順利進行。今年封茶會特別嚴選「有機極品熟香烏龍茶」封藏，並搭配多彩色釉的茶甕封藏。同時，邀請專業的封茶師——中華茶學研究協會喜堂亮老師指導封茶儀式，眾人在老師的引導下，靜心寫下祝福封藏於精緻的瓷甕。有人祝願疫情快速退散，有人封一甕感恩情意給老師，還有父親為遠在國外的兒子封一甕平安健康的祝福。
現場千人圍坐圓桌以放射狀排列，從空中俯瞰有如一朵美麗的太陽花，活力四射， 透過傳承的祝禱儀式，以有機茶封存美好初心，提醒你我莫忘齊心共善，為環境永續盡ㄧ分心力！
照片由慈心基金會提供
照片由慈心基金會提供
照片由慈心基金會提供