2022南投世界茶業博覽會圓滿落幕 「來自臺灣的祝福—丰十二」豐藏守護環境生態的善意

一年一度的南投世界茶業博覽會於10月16日圓滿閉幕， 今年茶博在疫情逐漸趨緩下，突破80萬人次，創下歷年最高紀錄， 閉幕式結合臺灣首屆千人有機茶封茶活動， 為今(2022)年為期九天的茶博會畫下圓滿句點。

此次全臺最盛大的有機茶封茶會，由行政院農業委員會農糧署、 南投縣政府與慈心有機農業發展基金會共同舉辦，適逢茶博會滿12 週年，特別以「丰十二」為題， 希望封藏貢獻寶島生態風土的有機茶的同時，透過千人齊聚， 為災疫戰亂頻仍的世界，封存對未來的期許與祝福。 封茶會邀請到農糧署陳啟榮主任秘書、南投縣副縣長陳正昇， 以及慈心基金會蘇慕容執行長等貴賓， 蒞臨現場參與這場傳承千年的儀俗，並祝願世界平安和諧。

慈心基金會今年第三度受農糧署委託，於博覽會承辦「 有機茶主題館」，雲集了全臺100位有機茶農， 分享他們最自信的好茶， 並與茶友們面對面分享有機茶特色與耕作過程。 並透由富含生態人文教育意涵的唯美展館， 傳遞有機茶的永續價值與深度意義，獲得各界好評， 開館至今已有近七萬人次參訪，為歷年來新高。

農糧署陳啟榮主任秘書對今年的茶博整體成績十分讚賞， 陳主任秘書表示，很難得全臺各地的茶在茶博一次展現， 特別是有機農業促進法通過後委託慈心基金會設立有機茶主題館， 並舉辦有機茶封茶會， 不管是對有機茶銷售或生態理念推廣都很有幫助。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，今年舉辦第三屆的有機茶主題館， 閉幕式選擇有機茶舉行盛大的千人封茶，讓更多人更親近有機， 了解有機茶對環境的貢獻，並向地球獻上永續的祝福，別具意義。

今天全臺壟罩在尼沙颱風帶來的大雨中， 南投中興新村到了下午卻是舒適宜人， 在中興大操場舉辦的千人封茶會得以順利進行。今年封茶會特別嚴選 「有機極品熟香烏龍茶」封藏，並搭配多彩色釉的茶甕封藏。同時， 邀請專業的封茶師——中華茶學研究協會喜堂亮老師指導封茶儀式， 眾人在老師的引導下，靜心寫下祝福封藏於精緻的瓷甕。 有人祝願疫情快速退散，有人封一甕感恩情意給老師，還有父親為遠 在國外的兒子封一甕平安健康的祝福。

現場千人圍坐圓桌以放射狀排列， 從空中俯瞰有如一朵美麗的太陽花，活力四射， 透過傳承的祝禱儀式，以有機茶封存美好初心， 提醒你我莫忘齊心共善，為環境永續盡ㄧ分心力！

照片由慈心基金會提供

照片由慈心基金會提供

照片由慈心基金會提供