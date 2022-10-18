Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣民意基金會10月民調 蔡英文聲望回溫 公投綁大選獲多數選民支持

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/18 16:56
2022年國慶大典（圖／美聯社）

2022年國慶大典（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會18日公布10月民調，總統蔡英文聲望回溫，而就年底大選而言，對於「公投綁大選」的態度，多數人還是傾向支持。

被問到「是否贊同蔡英文處理國家大事的方式」時，13.8%非常贊同，37.4%還算贊同，20.5%不太贊同，17.2%一點也不贊同，11.1%沒意見、不知道或拒答。意味20歲以上台灣人中，51.2%左右對蔡英文處理國政表現基本上是贊同的，較上個月43.8%上升了7.4個百分點。

游盈隆分析，蔡英文職務表現重新站上「5」字頭的原因有三，包括台灣邊境解封效應、雙十國慶效應、拜登總統效應（再提協防台灣保證）、中共二十大效應（台人對習近平領導的中國反感度增加）、散才童子效應（蔡政府發放租金補助及育兒津貼）。

至於「公投綁大選」議題，去年此題在公投中並未通過，但今年年底九合一選舉，將同步進行「十八歲公民權」的修憲公投。被問及「是否贊成選舉和公投一起舉行」，20.8%非常贊成，36.7%還算贊成，18%不太贊成，16.5%一點也不贊成，5.8%沒意見，2.2%不知道、拒答。

換言之，約58%贊成選舉和公投應一起舉行。游盈隆認無，儘管去年「公投綁大選」公投被技術性封殺，但贊成「公投綁大選」的公民依然佔人口的絕大多數。

在藍綠的六都市長候選人欣賞度方面，民進黨候選人在台北、桃園、台南及高雄受民眾欣賞度較高。國民黨則是新北、台中兩市表現較優。如圖所示：

台灣民意基金會10月民調 蔡英文聲望回溫 公投綁大選獲多數選民支持

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，訪問期間是2022 年10月10至11日兩天，目標為20歲以上民眾，有效樣本1,010 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 3.08 個百分點。
民調
游盈隆
台灣民意基金會

相關新聞

台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」
台北市長選情激烈 美麗島電子報民調：三人有如「麻花捲在一起」
2022/10/10 16:01
【更新】蘇煥智號召「二次民主運動連線」游盈隆: 「官逼民反」•只要有一口氣就要走下去!
【更新】蘇煥智號召「二次民主運動連線」游盈隆: 「官逼民反」•只要有一口氣就要走下去!
2022/09/30 13:01
台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？
台灣9月最新民調: 如果中共明天對台發動戰爭•國人認為哪一方會贏？
2022/09/20 15:42
機關算盡太聰明 反誤了政黨生命？
機關算盡太聰明 反誤了政黨生命？
2022/09/18 11:24
鄭寶清參選桃園市長被批「背骨」　游盈隆：多一點硬骨、反骨與風骨的人　台灣民主才能進步
鄭寶清參選桃園市長被批「背骨」　游盈隆：多一點硬骨、反骨與風骨的人　台灣民主才能進步
2022/08/30 18:35

更新時間 : 2022-10-18 17:01 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣前立委黃義交•驚傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲
【更新】台灣前立委黃義交•驚傳晚間在內湖墜樓身亡　享年69歲
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口17日上午搶通
【更新】桃園、宜蘭部分地區17日停班停課　北市康樂隧道口17日上午搶通
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
韓劇「千元律師」收視高達14.9% 有望超越「非常律師禹英禑」
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
【更新】台灣中央氣象局解除中度颱風尼莎海警　17、18日仍有豪雨強風•民眾須留意
癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用
癌症疫苗2030有望問世！BNT：已著手研究mRNA技術應用
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
【輕颱尼莎雨量驚人】宜蘭七賢忘關閘門淹水？ 水利局：時刻關注、靠重力排水
【輕颱尼莎雨量驚人】宜蘭七賢忘關閘門淹水？ 水利局：時刻關注、靠重力排水
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理
台灣總統蔡英文LSE博士「論文門」疑雲 英國行政法庭列案處理