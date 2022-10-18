台灣民意基金會10月民調 蔡英文聲望回溫 公投綁大選獲多數選民支持

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會18日公布10月民調，總統蔡英文聲望回溫，而就年底大選而言，對於「公投綁大選」的態度，多數人還是傾向支持。

被問到「是否贊同蔡英文處理國家大事的方式」時，13.8%非常贊同，37.4%還算贊同，20.5%不太贊同，17.2%一點也不贊同，11.1%沒意見、不知道或拒答。意味20歲以上台灣人中，51.2%左右對蔡英文處理國政表現基本上是贊同的，較上個月43.8%上升了7.4個百分點。

游盈隆分析，蔡英文職務表現重新站上「5」字頭的原因有三，包括台灣邊境解封效應、雙十國慶效應、拜登總統效應（再提協防台灣保證）、中共二十大效應（台人對習近平領導的中國反感度增加）、散才童子效應（蔡政府發放租金補助及育兒津貼）。

至於「公投綁大選」議題，去年此題在公投中並未通過，但今年年底九合一選舉，將同步進行「十八歲公民權」的修憲公投。被問及「是否贊成選舉和公投一起舉行」，20.8%非常贊成，36.7%還算贊成，18%不太贊成，16.5%一點也不贊成，5.8%沒意見，2.2%不知道、拒答。

換言之，約58%贊成選舉和公投應一起舉行。游盈隆認無，儘管去年「公投綁大選」公投被技術性封殺，但贊成「公投綁大選」的公民依然佔人口的絕大多數。

在藍綠的六都市長候選人欣賞度方面，民進黨候選人在台北、桃園、台南及高雄受民眾欣賞度較高。國民黨則是新北、台中兩市表現較優。如圖所示：

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，訪問期間是2022 年10月10至11日兩天，目標為20歲以上民眾，有效樣本1,010 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 3.08 個百分點。