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法國12歲女童遭殺害藏屍行李箱 腳邊便條紙上留神秘數字

此事件發生後，立刻引發周遭社區居民恐慌，蘿拉小學的師生和家長也陷入痛苦。兩個孩子的父親加斯米（Gasmi）受訪表示「我們現在不能相信我們附近的任何人。我很擔心我的孩子。」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/10/18 16:45
遭殺害的12歲女童蘿拉，其母於社群網站分享女兒生前可愛模樣。（圖/蘿拉母親Facebook）

遭殺害的12歲女童蘿拉，其母於社群網站分享女兒生前可愛模樣。（圖/蘿拉母親Facebook）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）法國上週五（14日）傳出一則震驚國際的消息，12歲女童蘿拉放學後失蹤，最終竟被殺害並藏屍行李箱，警方發現其腳邊貼有寫著數字「0」、「1」的便條紙，可疑人士現已被逮捕，這也引發學校周遭家長恐慌，民眾紛紛於事發地點送上鮮花。

英媒BBC報導，這名叫做蘿拉(Lola)的女童在被殺害前一整天都在學校度過，放學後因為遲遲沒有回家，家人便焦急報警，最後警方在第19區的發現了一個裝有她屍體的透明塑膠包裝盒在行李箱中，而她的屍體被壓扁強行塞入，喉嚨處有嚴重傷口，頭部也有撕裂傷，死因研判是窒息而死。

媒體指出，蘿拉的腳邊被人貼上寫著數字「0」、「1」的便條紙，意義不明。而調閱監視器畫面可以看到蘿拉和一名20多歲女子一起進入同一棟大樓，經追查，這名女子是來自阿爾及利亞的遊民，在媒體上統稱Dahbia B.。

監視器上可看到，Dahbia B.協同蘿拉一起進入大樓，然而當再次離開大樓時，已不見蘿拉的身影，後來有人看到她拉著一個類似行李箱的東西離開大樓，不過目擊者表示當時只有覺得行李箱看起來很重，沒有想到裡面竟是孩童屍體。

警方表示，監視器畫面可看到，蘿拉其實當天下午有回到自家大樓的玄關，但隨即出現一名長相酷似Dahbia B.的女子搭訕，邀請蘿拉離開大樓。

有目擊者說，Dahbia B.疑似殺害蘿拉後，還到咖啡店買了麵包，然後在街上語無倫次的詢問路人幫忙，說要換取「和器官販運相關」的金錢。

他們表示「（Dahbia B.）看起來精神有點問題，有點瘋狂的模樣」。警方認為，居無定所的Dahbia B心理非常不穩定，犯案動機也毫無原因可循。

同樣被警方拘留的還有43歲的男性共犯以及其他兩人，包含發現行李箱並通報的男遊民。而兩位犯案者將以謀殺、強姦以及酷刑和野蠻行為被起訴。

此事件發生後，立刻引發周遭社區居民恐慌，蘿拉小學的師生和家長也陷入痛苦。兩個孩子的父親加斯米（Gasmi）受訪表示「我們現在不能相信我們附近的任何人。我很擔心我的孩子。」

許多家長也表示，現在接送小孩都要在幾米外的地方監看，為了安全起見。家長們的下班時間也受到影響，有人說「以後我會送小孩上學，然後也去接他。他四點半下課，我四點下班，沒得商量。」

法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）哀痛表示「這是一場絕對可惡及無法容忍的悲劇」。
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2022/10/02 14:44

更新時間 : 2022-10-18 17:01 GMT+08:00

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