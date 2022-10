法國12歲女童遭殺害藏屍行李箱 腳邊便條紙上留神秘數字

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)法國上週五(14日)傳出一則震驚國際的消息,12歲女童蘿拉放學後失蹤,最終竟被殺害並藏屍行李箱,警方發現其腳邊貼有寫著數字「0」、「1」的便條紙,可疑人士現已被逮捕,這也引發學校周遭家長恐慌,民眾紛紛於事發地點送上鮮花。

英媒BBC報導,這名叫做蘿拉(Lola)的女童在被殺害前一整天都在學校度過,放學後因為遲遲沒有回家,家人便焦急報警,最後警方在第19區的發現了一個裝有她屍體的透明塑膠包裝盒在行李箱中,而她的屍體被壓扁強行塞入,喉嚨處有嚴重傷口,頭部也有撕裂傷,死因研判是窒息而死。

媒體指出,蘿拉的腳邊被人貼上寫著數字「0」、「1」的便條紙,意義不明。而調閱監視器畫面可以看到蘿拉和一名20多歲女子一起進入同一棟大樓,經追查,這名女子是來自阿爾及利亞的遊民,在媒體上統稱Dahbia B.。

監視器上可看到,Dahbia B.協同蘿拉一起進入大樓,然而當再次離開大樓時,已不見蘿拉的身影,後來有人看到她拉著一個類似行李箱的東西離開大樓,不過目擊者表示當時只有覺得行李箱看起來很重,沒有想到裡面竟是孩童屍體。

警方表示,監視器畫面可看到,蘿拉其實當天下午有回到自家大樓的玄關,但隨即出現一名長相酷似Dahbia B.的女子搭訕,邀請蘿拉離開大樓。

有目擊者說,Dahbia B.疑似殺害蘿拉後,還到咖啡店買了麵包,然後在街上語無倫次的詢問路人幫忙,說要換取「和器官販運相關」的金錢。

他們表示「(Dahbia B.)看起來精神有點問題,有點瘋狂的模樣」。警方認為,居無定所的Dahbia B心理非常不穩定,犯案動機也毫無原因可循。

同樣被警方拘留的還有43歲的男性共犯以及其他兩人,包含發現行李箱並通報的男遊民。而兩位犯案者將以謀殺、強姦以及酷刑和野蠻行為被起訴。

此事件發生後,立刻引發周遭社區居民恐慌,蘿拉小學的師生和家長也陷入痛苦。兩個孩子的父親加斯米(Gasmi)受訪表示「我們現在不能相信我們附近的任何人。我很擔心我的孩子。」

許多家長也表示,現在接送小孩都要在幾米外的地方監看,為了安全起見。家長們的下班時間也受到影響,有人說「以後我會送小孩上學,然後也去接他。他四點半下課,我四點下班,沒得商量。」

法國第一夫人碧姬(Brigitte Macron)哀痛表示「這是一場絕對可惡及無法容忍的悲劇」。

Missing Paris girl, 12, found dead in suitcase: Homeless Algerian woman, 24, with deep psychological issues charged with murder https://t.co/Q3ZCEDmb3B #Dahbia b lola #lola daviet #lola Paris #Paris #France #Dahbia B pic.twitter.com/ljK8fQk1RJ