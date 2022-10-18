BTS防彈少年團Jin最快年底入伍　南韓國防部：服役期間仍有機會公益演出

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）前陣子因防彈少年團（BTS）的兵役問題，掀起南韓社會的一陣討論，經紀公司昨（17）日公布，年紀最大的成員Jin 將取消延期入伍，按照南韓國防部的服役程序，最快今年年底前當兵，其他成員也將根據各自的計畫依序服兵役。

根據經紀公司的立場，防彈少年團預計將由1992年生的大哥Jin開始入伍後，隨後成員Sugar（1993年）、J-hope（1994年）、RM（1994年）、Jimin（1995年）、V（1995年）、柾國（1997年）陸續當兵去。因南韓服兵役期約為2年，經紀公司提到，防彈少年團預計於2025年再次全團回歸樂壇，但目前無法確定時間。

南韓國防部代言人文洪植今（18）日表示，防彈少年團成員在服役期間，只要成員本人有意願，可提供機會參加「公益或國家利益類的活動」。也就是說，只要是舉行與公益相關的演唱會，粉絲依然有機會在成員服役期間看見他們的完整體演出。文洪植也補充說明，軍方現在也有提供類似機會給部分官兵，並非針對特定人士，言下之意是BTS沒有特權。

經紀公司表示，為了因應成員入伍後的空白期，從很久之前就開始準備，到2023年上半期為止，部分成員將專注進行個人solo活動，並會透過各種不同型態的活動與粉絲們一起度過。

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