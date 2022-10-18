10/18台灣本土+44,846／死亡+33　較上週上升8.4%

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增44,884例COVID-19確定病例，分別為44,846例本土個案及38例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。



指揮中心表示，今日新增之44,846例本土病例，為20,919例男性、23,908例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(7,920例)，臺中市(5,835例)，高雄市(5,375例)，臺北市(4,504例)，臺南市(3,902例)。



指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為18例男性、15例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月22日至10月15日，死亡日期介於10月8日至10月15日。





指揮中心說明，今日新增38例境外移入個案中，為21例男性、17例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自新加坡(3例)，印尼、德國及越南(各1例)移入，另32例感染國家調查中。入境日期介於今年9月18日至10月17日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,257,592例確診，分別為35,832例境外移入，7,221,706例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11,994例COVID-19死亡病例，其中11,978例本土，另16例為境外移入。