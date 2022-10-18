（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）隨著國門13日解封，國人出國慾望大爆發，民眾著手計畫行程時卻發現，高端疫苗未獲國際認可，因此接種者得自費昂貴的PCR後才能入境他國免隔離。對此，資深媒體人楊憲宏日前提出，盼高端能無償提供符合國際認證的PCR檢驗組供有出國檢驗需求的高端新冠疫苗接種者使用，立委高嘉瑜18日也發文指高端應負起責任。

資深媒體人楊憲宏日前撰文指出，全球走向「超越疫情」的解封開放時代，在邊境管制方面，卻出現打什麼疫苗過不了海關的問題，事涉100萬名國人的權益。他指出，日本於11日開放海外旅客自由行，恢復免簽證措施，但入境疫苗的認可名單中，未見高端疫苗，打高端疫苗的民眾，得因此自費3500元做PCR取得證明，入境日本才能免隔離。

楊憲宏指出，事實上高端公司早在2020就有發展出獲歐盟認證的PCR檢驗套組，應免費提供給高端疫苗施打者省掉其額外負擔，「這是起碼的道義」，幫國人至少省掉出國時要額外負擔3500元的檢驗費用。

楊憲宏表示，高端疫苗接種累積數截至今年8月11日為止，大約有100萬人接種三劑，其中包含很多大人物：總統、副總統、前任副總統、行政院長，以及部會首長；因施打的疫苗未獲國際認證而恐怕被「卡關」的，未來將不只是去日本，去其他國家恐怕也是一樣卡卡。

關切高端疫苗施打者權益的民進黨立委高嘉瑜，18日在臉書發文也跟進呼籲，高端自家PCR檢驗組應免費供高端施苗施打者，做為眼前的解決方案，才是公平。

高嘉瑜表示，雖然打疫苗不是為了出國，但問題是高端沒有盡到責任取得國際認證，而讓其他國家對其有額外條件，這對100萬打高端的民眾非常不公平。

她認為，政府、人民給予高端這麼多的支持與支援，高端要做的，除了要符合台灣人的期待也應負起責任，PCR的部分，若高端有能力可以負擔和處理，應該想辦法解決。

高嘉瑜也引述衛福部公開資料顯示，高端公司除推展疫苗外，早在2020年就已成功通過專案製造「PCR新型冠狀病毒核酸檢驗組」，且符合歐盟CE認證要求，也開了一家生技公司，甚至還承包過機場PCR的檢驗業務。既然高端有製造及PCR檢驗的能力與套件，就應該負起責任，針對打高端後赴日的民眾提供免費PCR檢驗或補償。



圖／立委高嘉瑜

另外，提及高端保護力效益成謎爭議，高嘉瑜認為指揮中心應提供民眾補打疫苗選項。

高嘉瑜說，據去年EUA的附帶條件，高端本應於今年7月檢送「國內外」疫苗保護效益評估報告，卻遲至9月才在官網隨便發篇聲明就想敷衍了事，也被衛福部勒令補件，而月底前若未完成補件，衛福部就應依法廢止EUA。

最後，高嘉瑜呼籲指揮中心應在高端保護力不明、未取得國際認證導致民眾有疑慮時，應提供相應的疫苗如novavax供民眾補打，並立即研議對高端求償政府及民眾所遭受的損失。

周二指揮中心例行記者會上，有記者問到高端是否該無償提供PCR檢驗組予施打其品牌新冠疫苗的民眾時，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥並沒有直接回應該項問題，僅重申日本對於未接種3劑經認可的疫苗入境的限制（應備有PCR陰性證明），他也說，針對僅接種國產高端疫苗者，能否補打其它品牌疫苗的放寬措施正在研擬中，有結果會立即通知大眾。

高端遲未獲國際認證入境日本多花錢 楊憲宏、高嘉瑜：高端應無償提供PCR檢驗組