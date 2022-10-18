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國際刑警組織不予台灣觀察員地位 外交部：高度遺憾與嚴正不滿

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/10/18 15:25
「國際刑警組織」（INTERPOL）秘書長史托克（Jurgen Stock）於18日大會開幕記者會上拒絕台灣質參與。(圖 / 美聯社)

「國際刑警組織」（INTERPOL）秘書長史托克（Jurgen Stock）於18日大會開幕記者會上拒絕台灣質參與。(圖 / 美聯社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）「國際刑警組織」秘書長Jurgen Stock在INTERPOL大會開幕記者會中表示「無法授予台灣觀察員地位」事，外交部發言人歐江安今（18）日對此表達高度遺憾與嚴正不滿。

第90屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會將於18日至21日在印度新德里召開，儘管我國積極爭取，該組織秘書長史托克（Jurgen Stock）於大會開幕記者會上挺中拒台，直言INTERPOL承認中華人民共和國是中國的唯一代表，台灣是中國一部份，且由於中國為該組織成員，不能給予台灣觀察員地位。

外交部發言人歐江安今日表示，對於INTERPOL以政治考量凌駕警政專業，無視台灣參與國際刑警工作的實際需要及我國盼有意義參與INTERPOL的務實訴求，外交部表達高度遺憾與嚴正不滿。

歐江安重申，我國是主權獨立國家，民主台灣與威權中國互不隸屬，台灣絕非中華人民共和國的一部分，中國也無權在國際場域代表台灣。我國警政系統向來獨立於中國之外，完備且運作有效；身為國際警政社群重要的一員，有高度意願與優異能力為國際共同打擊跨國犯罪做出貢獻，但是卻因為中國的蠻橫阻撓，無法與INTERPOL建立直接即時的情報交換，影響我國實質參與全球打擊犯罪的警政安全合作。

歐江安也表示，外交部將持續協同內政部警政署刑事警察局積極進洽各國以各種方式助我，包括洽請友邦為我國致函發聲，以及促請理念相近國家透過多元方式予我支持。外交部將繼續努力向國際宣達台灣爭取參與INTERPOL的決心，即使面對挑戰與困難，我方不會放棄，將持續爭取國際社會更多聲援及更堅定支持台灣，共同打擊跨國犯罪，建構更安全的世界。

成立於1923年、現有的「國際刑警組織」為全球第二大政府間國際組織，且為全球最大打擊與防制犯罪的警察合作平台，目前。該組織在1984年屈服於中國入會所附加的條件，導致我國會籍被中國取代，台灣自此遭排除。

史托克也補充，1984年之後，INTERPOL和「中國台灣」警政系統之間存有透過INTERPOL機制交換情報的相關安排。
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歐江安

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