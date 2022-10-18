虛擬貨幣大跌　23%南韓年輕人曾夢想靠炒幣翻身　今年全被打回現實

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）2021年是股市及虛擬貨幣行情大好的一年，不少人在這一年開始投入股市及貨幣圈，尤其在南韓，許多人認為虛擬貨幣是能讓他們改變人生的唯一機會，有些人投入全部存款，甚至不惜貸款炒幣，在賺了錢後毅然決然地離開職場，當一名全職交易者，但這些人在今年不得不面臨現實，一一回歸了職場。

南韓共有約5,100萬人口，而南韓加密貨幣的交易量就佔了全世界交易量的30%，其中年輕人佔了最大多數。根據南韓金融服務委員會統計，南韓20~39歲的年輕人共有308萬人在炒幣，占據該年齡層的23%，年輕人稱買幣是種「流行」、「時尚」。然而，今年不論是股市或是虛擬貨幣皆出現了暴跌，南韓最受歡迎的加密貨幣之一「LUNA幣」在今年5月時，更是跌至不到0.0001美元，趨近於零。

根據報導，在Luna幣幾乎變成廢紙後，南韓自殺熱門地「麻浦大橋」的關鍵字搜尋量大增，該區域也因此增加了警力巡邏。因許多證券、投資公司就位於麻浦大橋附近，許多投資失敗的投資者都會選擇在此投河自盡。

根據韓媒採訪報導，一名K某在去年以投資貨幣賺進12億韓元（約3千萬台幣）後從公司離職，年僅24歲的他也結了婚，並專注於全職交易，但就在他嘗試以投資貨幣當作飯碗時，比特幣價格開始暴跌，讓他感到不安，深怕在投資過程中，繳不出借來炒幣的貸款，於是決定重新進入了職場。

另外一名在保全公司上班的30歲J某，也賠掉了之前投資貨幣的所有獲利，此外還有2億韓元的貸款須償還，他曾夢想靠著虛擬貨幣辭去工作，但現在唯一的希望只有職場。J某表示，他現在能做的只有在網路社群上發洩情緒。

在不景氣的這一年，許多曾經靠著投資虛擬貨幣獲利滿滿而離開職場的20~30多歲年輕人，正開始重回職場。許多年輕人為了投資欠下了無法承擔的債務，但比特幣的價格卻不留情地持續下跌，隨著世界金融狀況變得脆弱，生活變得不穩定的人也不斷增加。

根據正義黨議員裴珍教（音譯）從金融監督院取得的「家庭貸款及企業貸款多重債務者現狀」資訊，（註：多重債務指的是與３個以上的金融機構借貸），以今年6月底為基準，29歲以下的多重債務者為38萬7,021人，與2020年末的31萬9,232人相比，上升了21%，比同期所有年齡的多重債務者的增加率（5%）還多出了四倍以上，代表著29歲以下的多重債務者大幅增加。

該數據也指出，雖30歲族群今年上半年的多重債務人數比20歲族群來的多，但與2020年末相比，增加率僅為4%，20多歲的多重債務者增加率比30多歲的高出許多，可看出隨著2021年虛擬資產與股市的暴漲，交易量遽增，20歲族群的「負債投資」亦有所增加。

隨著今年美國聯準會不斷地升息，虛擬貨幣及股市持續暴跌，目前比特幣交易價格為約19,535美元，與去年飆升至66,974美元相比，大幅下跌了約60%，市值排名前10名的虛擬資產價格全部呈現下跌趨勢，淨交易量也大幅減少。曾靠著虛擬貨幣獲利辭去工作的Ｋ某表示，隨著全球經濟狀況的變化，他領悟到了，還是得透過職場，穩紮穩打賺取固定收入的重要性。