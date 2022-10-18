2023台灣燈會重返台北！四大展區橫跨東區信義商圈　主視覺搶先看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2023台灣燈會將於明年2月台北登場。

睽違23年重返台北市！2023台灣燈會將於明年2月5日至2月19日回到台北舉辦，2月1日至4日為試營運，為疫情解封後第一場國際大型活動，以「光源台北」為主題，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃，展出超過300件作品串連12個行政燈區。

「光源台北」將燈會場域融入都會場景， 並運用虹彩色系規劃4大展區，分布於從捷運忠孝復興站出發到忠孝敦化站，東區商圈的「光展區」；松山文創園區的「源展區」；主燈位於國父紀念館的「中央展區」；「未來展區」在捷運市政府站及台北101/世貿站。

主視覺邀請深度設計（DEPTH DESIGN）創辦人陳青琳操刀，以刻印著台北街景地圖的盆地樣貌作為視覺基底，承接著具燈會意象的希望光球：佇立在土地上的家家戶戶點燃起希望的燈火，將之凝聚成綻放溫暖光芒的巨大光球，其同時象徵新年後的月圓，伴隨著劃過天際的星，流轉的光彩照耀著土地、滋養著所有人。陳青琳表示，「希望並非憑空發生，而是透過在土地上生活的每一個人共同努力而誕生。」

設計師陳青琳代表作品為金曲 30 動畫設計、《聲林之王2 Jungle Voice II》節目包裝，並獲得德國 IF、以及台灣金點獎四座獎項，且近年曾參與誠品 30 信義藝術計畫「越夢」、國家兩廳院線上展演《神不在的小鎮》主視覺、《故宮藝術節——女子時光》活動主視覺等。今年四月也曾受邀加入《LIGHT UP 南村有光》燈光計畫， 以光為引、建築為畫布講述故事，同為台灣燈會展區之一且具時代意義的四四南村也象徵著台北城的永續未來。

此外，聯華食品、CSD中衛口罩與北市府合作，以燈會主視覺為靈感，設計限定版可樂果、卡廸那95℃Mini脆薯鹽味等零食包裝與燈會專屬口罩。

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