「長期憂鬱」是前兆！無手抖、肢體僵硬　6旬婦罹患帕金森病

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）除了手抖、肢體僵硬、動作緩慢等外顯動作障礙症狀，有「憂鬱傾向」的帕金森病患竟高達五成，而現在有一款新型帕金森輔助用藥已被證實可同時解決手抖及憂鬱等非動作症狀，可謂帕金森病患的一大福音。

60歲婦人撲克臉跑身心科仍無好轉診斷後發現竟是罹患帕金森病！

有憂鬱傾向的帕金森病患高達五成卻甚少人知曉！被譽為台灣帕金森之父的陸清松醫師表示，曾有一位60歲婦人退休後出現撲克臉、悶悶不樂和動作慢的表徵，卻因無明顯手抖、身體僵硬，被誤認成單純的憂鬱症；但經過一段時間的身心科治療仍無起色後，病患轉而諮詢陸醫師並接受診斷，才證實自己罹患的是帕金森病。

陸清松醫師坦言，罹患帕金森病的年長者，憂鬱情況常會在「罹病前後」出現，屬生理層面居多：在動作症狀前一兩年就先發生憂鬱症，稱作「前兆」；動作症狀後發生的憂鬱症，也會是因帕金森病併發。

陸清松解釋，以上兩者憂鬱狀況，會產生「憂鬱、焦慮、疲勞」等多種症狀，尤以「憂鬱傾向」占比最高；因為患病，會使能產生愉悅感的多巴胺減退，且麩胺酸會過度釋放，進而導致憂鬱。

除了生理症狀之外，患者在心理層面也備感壓力，因此憂鬱也會伴隨帕金森病出現。病患除了手一直抖感到沒面子不敢出門外，也會因失能問題導致生活無法自理認為自己拖累子女而開始自責、焦慮，不論在生理、心理層面皆受到影響，難以紓解。

新一代輔助用藥不只動作症狀有得醫，憂鬱情緒同時有解！

雖有高達五成病患產生憂鬱傾向，使生活狀態受到影響，但過往帕金森病的輔助用藥，大多是針對左多巴為主之黃金治療用藥所產生的「藥效漸退」現象而設計，因此主要僅改善「顫抖、身體僵直」等顯性症狀，「憂鬱、焦慮、倦怠」等非動作症狀時常備受忽略。

而目前已出現新一代帕金森病的輔助用藥，除了可解決藥效漸退問題，還可抑制過量的麩胺酸釋放，經研究證實對情緒與疼痛狀態皆具良好的長期作用。目前依臨床研究與實際用藥皆有案例指向新一代輔助用藥可幫助病患緩解情緒，使生活品質獲得改善，而此用藥現已納入健保給付，期待能使更多帕金森病患早日笑顏逐開，回歸正常社交生活。

定期自我量測提早接受治療，及早對症下藥方能改善生活品質

透過平時的定期自我量測也可及早發現病症。台灣動作障礙學會提供簡易的「帕金森病自我檢測表」供民眾在家自行檢測，若有疑似症狀也可有所警覺並至醫院諮詢與提早接受治療；在左多巴胺出現藥效波動後選擇輔助用藥的搭配，不僅能使動作症狀得到控制，還能改善情緒和疼痛以持續舞動人生。