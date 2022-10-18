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台海若生變半導體業衝擊全球經濟 布林肯：美國一中政策核心為和平解決分歧

半導體供應鏈事關重大，也成美中台角力的重頭戲。美國日前發布一項全面戰略壓制中國半導體產業，與此同時，美國加強與台灣深化半導體供應鏈的合作，台灣經濟部長王美花14日率團訪問美國加州矽谷，預計可帶回美方對台「研發投資及訂單」達新台幣300億元以上商機。

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/18 10:45
美國國務卿布林肯於加州時間17日表示，台灣半導體產出若生變將影響全球經濟，故維護台灣與台海和平穩定對美國與全世界事關重大。（圖 / 布林肯...

美國國務卿布林肯於加州時間17日表示，台灣半導體產出若生變將影響全球經濟，故維護台灣與台海和平穩定對美國與全世界事關重大。（圖 / 布林肯...

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）美國國務卿布林肯加州時間17日談及台灣議題，表示中國縮短統一時間表，為達目的不惜採武力手段，是破壞台海現狀及造成緊張的原因，台灣半導體產出若因此中斷，全球將出現經濟危機，故維護台灣與台海和平穩定，對美國及世界各國相當重要。

中共二十大正在北京舉行，開幕當日中國領導人習近平宣讀二十大政治報告，提及對台展望，除了溫情喊話，表態以和平方式實現統一，「但不承諾放棄使用武力不承諾放棄武力」。

中央社報導，布林肯（Antony Blinken）今天在美國史丹佛大學（Stanford University）與前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）對談時，被問到美國對台政策。

布林肯表示，數十年來，美國兩黨的政府在對台政策上，都堅持兩岸分歧應和平解決，而該項政策相當成功，有效避免衝突，台灣繁榮發展。直到近年中國對台態度生變，北京不再接受維持現狀，決心在更短時間內達成統一台灣的目標，以和平、脅迫乃至武力手段實現目標，「這就是深切破壞現狀並造成極度緊張的原因」。

布林肯指出，台海議題不僅美國關切，世界各國也在關注，台灣海峽的商業交通對全球經濟影響甚鉅，若台海生變，全球各國都將蒙受損失。以台灣半導體產業為例，若產出因台海危機中斷。則全球將出現經濟危機，因此維護台灣與台海和平穩定，確保和平解決分歧，對美國與世界各國都相當重要。

半導體供應鏈事關重大，也成美中台角力的重頭戲。美國日前發布一項全面戰略壓制中國半導體產業，頂尖廠商不得為中資企業製造頂尖晶片，並撤離美籍人才、斷絕技術與設備輸送等，以此扼住中國先進製程發展，並推動美國半導體發展；與此同時，美國與台灣深化半導體供應鏈的合作，台灣經濟部長王美花14日率團訪問美國加州矽谷4大廠，預計可帶回美方對台「研發投資及訂單」達新台幣300億元以上商機，其中100億元為研發投資，有助次世代相關技術發展。

布林肯重申，美方一中政策不會改變，但其核心是承諾和平解決分歧，若這樣的情況發生變化，將為未來帶來極具挑戰的前景。他喊話北京，盼能重新看見和平解決分歧的好處，不再採取脅迫甚至更糟的武力手段。他也重申，美方堅決履行台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛能力。
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2022/10/12 15:10

更新時間 : 2022-10-18 12:26 GMT+08:00

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