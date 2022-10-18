台灣國定古蹟鹿港龍山寺修復爭議！斥資兩億文化部緊急喊卡

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部編列2億啟動國定古蹟彰化鹿港龍山寺修復計畫，但示範修復的夔龍窗、螭虎頭等處被文史工作者質疑是「修毀」國寶，文化部緊急喊卡。

文史專家蕭文杰透過新聞稿表示，龍山寺最受矚目的五門殿虎邊夔龍窗外步口（郭新林原作），被以彩繪「新作」取代，經比對原作老照片，色彩完全未符合「以原有形貌保存修復」及「不可臆測修復」原則，文資局應釐清為何選用這樣方式，且未經法定程序的施工，已侵害公民參與權，違法不能用「補正」含糊帶過。

文化部長李永得17日與立法院教育及文化委員會召委陳秀寳等考察鹿港文化資產時，除再次針對未能依照程序先召開說明會表達歉意，並宣布在完善溝通前「將暫停施作」。

召委陳秀寳說，期盼各界提供更多意見與參考資料，讓整體修復更為完整。

文化部指出，目前文資局已規劃分3區，分別在修護前、修護後進行說明會，暫定召開至少6場次，加強與地方溝通。

文化部說明，修護過程中，亦將採三級檢核模式，包含施工團隊每週1次逐幅確認彩繪修護前後畫面變化情形；文資局邀集「國定古蹟鹿港龍山寺彩繪修護計畫諮詢小組」專家學者（薛琴、李乾朗、林彥良、鄭明水、李麗芳等），就工作計畫、分區施工計畫書、圖稿重繪比例、工法、工序等進行審查；以及如修復過程涉及重大發現、修復方法原則變更或其他涉及《文化資產保存法》應送文資審議會的審議事項，將提送至審議會審議通過的三級檢核。

李永得強調，鹿港龍山寺是國家珍貴文化資產，但多年來因地方意見紛雜遲未能啟動修復，今年在行政院長蘇貞昌支持下，特別編列2億元預算啟動整體修復計畫。文化部將持續督促文資局與各界充分溝通，逐步達成共識後再行施作，期盼能順利再現鹿港龍山寺風華。